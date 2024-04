Fengmi S5 è il proiettore smart sottile e compatto con HDMI 2.1, in sconto con Coupon!

Elegante e compatto, sottile e raffinato: è il proiettore smart Fengmi S5, soluzione premium pensata per chi cerca un modello di fascia alta per godere al meglio non solo di serie TV e film, ma anche dell’esperienza tramite console. Risparmia grazie al nuovo codice sconto targato Banggood, ovviamente con l’immancabile spedizione dall’Europa e la possibilità di pagare in tutta sicurezza con PayPal!

Codice sconto Fengmi S5: completo, compatto e con supporto 4K e HDMI 2.1, ora in offerta su Banggood

Crediti: Fengmi

Con Fengmi S5, il proiettore smart diventa un elemento d’arredo per il salotto: sottile e stiloso, è dotato di una parte in tessuto che offre un look elegante ma sempre adatto a qualsiasi tipo di stanza. Il proiettore offre una luminosità di 1.100 ANSI lumen e una risoluzione nativa in Full HD ma è presente anche il supporto ai 4K; non mancano la messa a fuoco e la correzione trapezoidale, entrambe automatiche.

Tra le altre caratteristiche troviamo la tecnologia MEMC e la modalità automatica a bassa latenza (12 ms), mentre tra le porte posizionato sulla parte inferiore troviamo la comodissima entrata HDMI 2.0 (utile per godere al meglio di tutte le funzioni delle console di ultima generazione). Ovviamente è presente il supporto ad Android, iOS, MacOS e Windows, per un utilizzo senza limiti. Lato memorie sono presenti 2 GB di RAM e 16 GB di storage mentre il cuore è un chipset Amlogic T982.

Crediti: Fengmi

Il proiettore smart Fengmi S5 è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood: utilizzando il coupon dedicato il prezzo scende a 445€, con spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

