Dove comprare Redmi Pad Pro, il nuovo tablet Xiaomi da 12″

I primi mesi del 2024 hanno visto il debutto di tante novità da parte di Xiaomi, con i nuovi top di gamma della serie 14 e non solo. Infatti anche Redmi è finita sotto i riflettori: la casa cinese ha lanciato l’inedita serie Turbo ed un nuovo tablet con maxi schermo, ad un prezzo economico. Andiamo a scoprire dove comprare Redmi Pad Pro, tablet Android che sicuramente non lascerà indifferenti i Mi Fan.

Redmi Pad Pro: dove comprare il nuovo tablet economico di Xiaomi

Crediti: Redmi

Rispetto ai due modelli precedente, l’ultimo tablet di Redmi alza il tiro con un display più ampio, da 12,1″ 2.5K con tanto di refresh rate a 120 Hz. Il nuovo arrivato è mosso dallo Snapdragon 7s Gen 2 ed offre una super batteria da 10.000 mAh, per non restare mai a secco. Inoltre è presente la ricarica rapida da 33W, una frequenza di campionamento del tocco a 180 Hz e fino a 600 nit di luminosità. Un dispositivo davvero niente male, perfetto per la produttività, lo studio, l’intrattenimento e il mobile gaming. Per saperne di più ecco il nostro approfondimento; invece continua a leggere per scoprire dove comprare Redmi Pad Pro, ovviamente con un occhio al risparmio grazie la nostro Coupon Esclusivo.

GizTop

Il tablet è disponibile all’acquisto su GizTop, e-commerce sicuro ed affidabile, che offre la possibilità di pagare con PayPal (per una sicurezza assoluta); inoltre abbiamo collaborato con lo stesso in varie occasioni. Per quanto riguarda il dispositivo, il software è HyperOS su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – in lingua inglese e cinese. Il tablet, quindi, è un modello China ma con il Play Store preinstallato (insieme ai servizi Google). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Le altre novità di Xiaomi (disponibili all’acquisto)

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le