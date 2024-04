Dopo NIO e Polestar, anche Hongqi vuole il suo smartphone

È nata una nuova moda in Cina, nazione dove sta prendendo sempre più piede nelle case automobilistiche l’idea di realizzarsi da sole il proprio smartphone. In un mondo sempre più interconnesso e tecnologico come quello che stiamo vivendo, lo smartphone sta diventando un gadget utile se non essenziale per godersi a pieno l’esperienza di guida, utilizzandolo come chiave digitale, per inviare contenuti multimediali da guardare sullo schermo dell’auto, controllare l’aria condizionata e così via.

Hongqi sarà l’ennesima casa automobilistica cinese che avrà un suo smartphone

Crediti: Hongqi

Hongqi non è la prima ad aver compiuto una scelta del genere: la prima è stata NIO, che si prepara già a lanciare il suo secondo smartphone, e la seconda sarà Polestar, il cui telefono sarà fabbricato grazie all’acquisizione di Meizu da parte della casa madre Geely. E anche questa volta sarà Geely a partecipare in un certo senso al primo smartphone Hongqi, che ne affiderà la fabbricazione a ECARX, azienda dedita alla realizzazione di chip e software per auto, economicamente sostenuta proprio da Geely con l’obiettivo di renderla un’alternativa a NVIDIA, che attualmente è l’azienda leader nella fornitura di chip automobilistici.

Parte del gruppo statale della Cina FAW assieme a SAIC, Dongfeng e Changan, Hongqi non è nuova al mondo degli smartphone, avendo già in passato collaborato con Huawei per la creazione di un suo smartphone tematizzato su una delle sue automobili più di lusso, la Hongqi H9. Fare uno smartphone proprio non sarà facile, però: non ne conosciamo ancora le specifiche, ma si parla di un prodotto di fascia alta che, come quelli di NIO e Polestar, punterà a offrire la migliore sinergia fra auto e smartphone.

