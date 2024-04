Polestar Phone: il nuovo smartphone “automobilistico” ha una data d’uscita

Dopo un periodo di silenzio, ecco arrivare una valanga di novità sul primo smartphone della casa automobilistica Polestar: NIO Phone è stato il dispositivo che ha aperto le danze ed ora ecco il secondo terminale pensato per un’esperienza completa tra auto e telefono. Polestar Phone ha una data di presentazione ed è ormai dietro l’angolo!

Polestar Phone: ufficiale la data di presentazione del primo smartphone della casa automobilistica svedese

Crediti: Polestar

La data di presentazione di Polestar Phone, il primo smartphone della compagnia automobilistica svedese, è fissata per il 23 aprile: manca quindi pochissimo al debutto, anche se l’azienda ha già anticipato il design del dispositivo. Tramite i canali social, infatti, hanno fatto capolino anche una serie di immagini che ne mostrano il look. Il telefono ricalca quanto visto anche dalle indiscrezioni precedenti ed è impossibile non notare il tocco di Meizu. In fondo Polestar è una controllata di Volvo, a sua volta parte del gruppo Geely (ossia il colosso cinese che ha acquisto Meizu tempo fa).

Crediti: Polestar

Il dispositivo sarà lanciato nella colorazione Polestar White, con accenni dorati ed il logo del brand in bella vista, al centro della scocca. Il corpo è realizzato in allumino aerospaziale NP66 (la struttura), con una pannello in vetro anti-riflesso. Frontalmente trova spazio un display con punch hole centrale, uno schermo con risoluzione 2K+, in 21:9 e con cornici simmetriche da 2,2 mm. Per i meno maliziosi, ci troviamo alle prese con un rebrand di Meizu 21 Pro, l’ultimo smartphone della casa cinese. Di seguito trovate la possibile scheda tecnica di Polestar Phone, basata su quella del top di gamma Meizu.

Polestar Phone – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 164,98 x 74,42 x 7,98 mm per un peso di 208/214 grammi

certificazione IP68

display BOE Q9 AMOLED LTPO da 6,79″ 2K+ (3.192 x 1.368 pixel) in 21:9, 512 PPI, refresh rate da 1 Hz a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 1.250 nit

da (3.192 x 1.368 pixel) in 21:9, 512 PPI, refresh rate da 1 Hz a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 1.250 nit Lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni sotto lo schermo

sotto lo schermo Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/ 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.050 mAh con ricarica da 80W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 13 + 10 MP (f/1.9-2.4-2.0) con OV50H, OIS, ultra-grandangolare/macro (FOV 122°), teleobiettivo ottico 3

(f/1.9-2.4-2.0) con OV50H, OIS, ultra-grandangolare/macro (FOV 122°), teleobiettivo ottico 3 selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS (L1 + L5), Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Flyme 10.5 basato su Android 14

