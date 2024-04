Pixel 9 Pro Fold: svelato il prossimo pieghevole di Google

Di recente, si è vociferato che la gamma Pixel 9 avrà più modelli del solito, e le ultime voci di corridoio su Google Pixel 9 Pro Fold alzano ulteriormente l’asticella. Sarebbe questo il nome del prossimo smartphone pieghevole, che abbandonerebbe così la denominazione Pixel Fold 2 in favore di una maggiore continuità con gli smartphone non pieghevoli targati Google.

Google Pixel 9 Pro Fold sarà il nuovo smartphone pieghevole: cosa sappiamo finora

Crediti: OnLeaks

Lo svela Google Insider ai colleghi di Android Authority: la gamma Pixel 9 includerebbe non due, non tre bensì quattro modelli, ovvero Google Pixel 9 “tokay“, Pixel 9 Pro “caimano” e Pixel 9 Pro XL “komodo” per i modelli standard e il succitato Pixel 9 Pro Fold “comet” per la fascia dei pieghevoli. Fra immagini render e foto dal vivo, sappiamo già come cambierà il suo design, per un foldable che dovrebbe arrivare sul mercato con specifiche rinnovate, fra display più grandi e specifiche aggiornate.

Il primo Google Pixel Fold non ha mai convinto granché, a partire dalle tempistiche: annunciato al Google I/O 2023, arrivò sul mercato con un Tensor G2 vecchio di 9 mesi e soli 3 anni di aggiornamenti, per poi essere mediaticamente sostituito dopo pochi mesi dalla serie Pixel 8. Considerato il nome, è plausibile che questa volta sia presentato nell’autunno anziché al Google I/O 2024, evento a cui è invece altamente probabile debutterà Google Pixel 8a.

