Il nuovo stendino smart di Xiaomi è così minimal da essere “invisibile”

L’abbiamo detto in tante occasioni e spesso ci siamo ricreduti: sono così tanti i prodotti stravaganti e innovativi di Xiaomi YouPin che ormai è impossibile stupirsi ancora. Ecco, questo è uno di quei momenti in cui dobbiamo ricrederci: Xiaomi Mijia Smart Invisible Clothes Dryer è il nuovo stendino smart lanciato sulla piattaforma di crowdfunding, una soluzione così minimale e talmente integrata nell’arredamento da risultare quasi “invisibile”!

Xiaomi Mijia Smart Invisible Clothes Dryer è il nuovo stendino tech del brand: caratteristiche e prezzo di questa novità ultra-minimal

Crediti: Xiaomi

Nella casa intelligente di Xiaomi anche lo stendino diventa tech e smart: infatti la compagnia cinese ha già lanciato vari modelli di questo tipo, come nel caso dello stendino/plafoniera. Tuttavia Xiaomi Mijia Smart Invisible Clothes Dryer riprende il concept di quest’ultimo prodotto, ma in una veste inedita: lo stendino è dotato di un corpo ultra-sottile di appena 8 cm di larghezza e può essere integrato direttamente nel soffitto (diventando quindi invisibile). Il dispositivo è dotato di un motore integrato per far scende e sollevare lo stendino, sensori di prossimità per fermare il tutto alla giusta altezza ed un sistema di sostegno in grado di reggere fino a 30 kg di capi. Maglie, camicie, cappotti, abiti, ma anche piumoni e coperte: lo stendino può sostenerli senza alcuno sforzo.

Inoltre si tratta di una soluzione versatile, che può essere adattata alle esigenze dell’utente: è possibile integrare lo stendino (uno oppure due unità) nel soffitto (in muratura o in legno) oppure in un controsoffitto di cartongesso. Oppure è presente l’installazione tramite un modulo agganciato al soffitto, quindi senza la necessità di lavori “estremi”. I controlli avvengono in modo smart, tramite telefono e l’app Xiaomi, oppure attraverso i comandi vocali o utilizzando un apposito telecomando (presente in dotazione). E quanto lo stendino non è in uso, si trasforma in una pratica luce LED da 36W con luminosità e temperatura regolabili.

Crediti: Xiaomi

Il nuovo stendino Xiaomi Mijia Smart Invisible Clothes Dryer ha debuttato in crowdfunding su YouPin, al prezzo di 999 CNY ossia circa 129€ al cambio attuale; al termine della campagna la cifra salirà a 1.099 CNY (circa 142€). Si tratta di un accessorio sicuramente invitante per gli amanti dell’arredamento minimale ma purtroppo, vista la sua “complessità” è molto probabile che resterà un’esclusiva cinese.

