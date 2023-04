Il nuovo stendino da soffitto Xiaomi è smart ed è anche una plafoniera

Con l'espansione delle grandi metropoli, gli appartamenti in città sono diventati sempre più piccoli, richiedendo inventiva per creare soluzione salvaspazio. Xiaomi conosce bene il problema e porta sul mercato il nuovo Mijia Smart Clothes Dryer 1S: uno stendi abiti da parate che funziona anche da elegante plafoniera intelligente.

Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 1S è una soluzione salvaspazio intelligente ed elegante

Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 1S è uno stendino che si installa sul soffitto della propria abitazione, estendendosi e ritraendosi in base alla necessità del momento per risparmiare spazio. Rispetto al modello precedente, la versione 1S adotta una struttura molto più sottile (solo 9.9 centimetri) che può essere installata a scomparsa in una leggere controsoffittatura.

Il dispositivo è in grado di supportare un peso fino a 35 KG, mettendo a disposizione quattro barre orizzontali, quattro appendi-abiti, 32 mollette e ben 38 fori d'appoggio antivento. L'altezza dello stendino può essere estesa a proprio piacimento e salvata per ritornare ogni volta automaticamente allo stesso livello.

Lo stendino, inoltre, integra anche una plafoniera LED da 20W con il supporto per il dimmer della luce. Grazie alla sua natura smart, il dispositivo può essere facilmente controllato dall'app Mijia e dagli assistenti vocali uno volta collegato all'ecosistema domestico.

Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 1S è disponibile in crowdfunding al prezzo di circa 120€ (899 yuan). Al momento non è chiaro se questo prodotto arriverà anche sul mercato internazionale, ma sembra essere molto difficile vederlo anche in occidente vista la mancanza dei precedenti modelli.

