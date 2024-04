Android 15 avrà un’importante novità per la ricarica wireless

Un tempo era una feature poco diffusa, mentre oggi la ricarica wireless si sta diffondendo sempre di più, e grazie ad Android 15 potrebbe ulteriormente migliorare. A parte brand cinesi come Xiaomi, OPPO, vivo e Huawei, che sono soliti utilizzare standard di ricarica proprietari, altri come Samsung ed Apple sfruttano lo standard universale Qi, che ha però dei limiti strutturali.

Con Android 15 la ricarica wireless potrebbe passare per la connettività NFC

Affinché possa essere utilizzata, la tecnologia di ricarica wireless Qi necessita di bobine di ricarica che difficilmente possono trovare spazio sui dispositivi più compatti. Proprio per questo, nel 2020 venne annunciata la tecnologia NFC Wireless Charging (WLC), che utilizzando componenti più piccoli rispetti a quelli dello standard Qi apre le porte alla ricarica wireless anche su prodotti più tascabili. Bastano antenne di ricarica più piccole di 1 cm, il ché significa poterla implementare anche su gadget come cuffie TWS, pennini, smartwatch, smartband, tracker Bluetooth e così via.

Seppur esista da quattro anni, finora la tecnologia WLC ha faticato a trovare spazio nel mercato dell’elettronica di consumo, ma con il prossimo aggiornamento ad Android 15 questo potrebbe cambiare. Dopo il rilascio della prima ROM Beta, i più smanettoni hanno scoperto che nel codice software e nelle relative librerie è stata aggiunta la funzione che avvia la ricarica wireless tramite il chip NFC.

È anche vero che non è la prima volta che Google prova a farlo: successe già nel 2021 ma il supporto venne quasi subito interrotto. Questa volta i tempi sembrano maturi, soprattutto se si parla di tracker Bluetooth, visti i recenti sforzi di Google di migliorare e potenziare la rete di tracciamento dei dispositivi smarriti. Gli attuali tracker possono avere fino a 1 anno di autonomia ma anche batterie non ricaricabili, ma la presenza del chip NFC permetterebbe agli utenti di prolungarne la longevità.

