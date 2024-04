Crescita super per Android secondo gli analisti: ecco di quanto supererà iOS nel 2024

Il mercato degli smartphone non sta sicuramente vivendo il suo miglior momento, ma la situazione sembra in continua evoluzione e gli analisti hanno delle grandi speranze per la crescita di Android durante il 2024. Secondo una nota market intelligence firm, infatti, il sistema operativo di Google potrebbe guadagnare un’enorme terreno rispetto ad iOS già nel corso di quest’anno.

Anno d’oro per Android: una crescita doppia rispetto ad iOS prevista dagli analisti di IDC

Crediti: Androidify

Secondo l’agenzia IDC, nel corso del 2024 la crescita di Android sarà davvero notevole, addirittura arrivando al doppio del ritmo rispetto al sistema operativo mobile di Apple. In una recente intervista alla CNN, infatti, il direttore della ricerca di IDC, Nabila Popal, ha dichiarato che la crescita dell’OS di Google sarà davvero consistente e gli effetti si notano già adesso.

“È molto significativo che Samsung sia tornata ai vertici. Quest’anno ci aspettiamo che Android cresca al doppio del ritmo di iOS” ha annunciato Nabila Popal, prendendo come riferimento i dati che hanno visto Samsung tornare leader del settore nelle ultime settimane.

Vale la pena sottolineare come Apple stia affrontando grandi problemi soprattutto per quanto riguarda l’antitrust: in Europa il DMA ha costretto iOS a grandi cambiamenti, mentre negli Stati Uniti ci si prepara ad una causa epocale che potrebbe cambiare le sorti degli iPhone per sempre.

