Spotify Music Pro, nuovi indizi: si riaccende la speranza per gli audiofili

Prima se n’era parlato come Spotify Platinum, infine come Spotify Supremium, questa volta si parla di Spotify Music Pro ma la sostanza è sempre la solita. Negli intenti della compagnia svedese c’è il lancio di un nuovo piano tariffario che offra ai suoi abbonati una nuova serie di funzionalità che alzino l’asticella sotto il profilo qualitativo, seppur a fronte di un costo maggiorato.

Il piano di streaming audio lossless riappare sotto forma di Spotify Music Pro

Crediti: The Verge

Di questa novità sono state trovate nuove tracce nelle più recenti build dell’app di Spotify per Android: si leggono frasi come “Il lossless è arrivato” e “La tua musica preferita a 16-bit e 24-bit con audio in alta fedeltà“, rimarcando la volontà di offrirà uno streaming audio di qualità più alta. Viene menzionato il supporto FLAC per musica fino in 24-bit 44,1 kHz con bitrate fino a 15,9 MB/min, più alto rispetto all’attuale standard, che nella sua versione più alta arriva a 2,4 MB/min.

Il supporto 24-bit era stato menzionato nel suddetto leak di Spotify Supremium, e questa non sarebbe l’unica novità dato che si parla anche di una non ben precisata feature DJ remix. Grazie all’intelligenza artificiale, Spotify ha già introdotto un DJ personalizzato sulla base dei propri gusti, mentre questa novità potrebbe riguardare la possibilità di mixare i brani in maniera automatica in stile DJ set.

È difficile dire se e quando vedremo lanciato questo Spotify Music Pro, così come quale sarà il prezzo a cui verrà proposto al pubblico: in precedenza si era vociferato un costo mensile di 19,99$, ma la strategia dell’azienda potrebbe cambiare al ribasso o al rialzo.

