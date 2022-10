Spotify Platinum: in arrivo un nuovo piano a pagamento con HiFi e altre feature esclusive

Spotify ha annunciato che nel corso di quest'anno avrebbe implementato un'esperienza audio HiFi sulla piattaforma. Così come spiegato dall'azienda stessa, Spotify HiFi offrirà musica in formato audio lossless di qualità CD, permettendo agli utenti di sperimentare una maggiore profondità e chiarezza del suono. A quanto pare, però, questa funzionalità sarà parte di un nuovo abbonamento, Spotify Platinum, che sembrerebbe farsi anche pagare caro.

Spotify starebbe lavorando a Platinum, un nuovo piano a pagamento con audio HiFi incluso

La nota piattaforma di musica in streaming ha annunciato Spotify HiFi ad inizio anno, senza però specificare quando questa nuova funzionalità sarebbe stata rilasciata, limitandosi a riferire che alcuni mercati selezionati avrebbero iniziato a riceverla nel corso di quest'anno.

Ora, però, apprendiamo che il rilascio potrebbe essere proprio dietro l'angolo, ma potrebbe fare parte di un nuovo piano a pagamento che affiancherà quello base e quello Premium: Spotify Platinum. Stando a quanto riferito da un utente di Reddit che ha di recente annullato il suo abbonamento per passare ad Apple Music, Spotify gli avrebbe chiesto di partecipare ad un sondaggio nel quale gli veniva chiesto se avesse intenzione di passare a Spotify Platinum nei 30 giorni successivi.

Spotify Platinum includerebbe tutto quello che il piano Premium già offre, più una serie di funzionalità e servizi esclusivi: primo tra tutti, l'esperienza HiFi. In secondo luogo, il piano dovrebbe includere anche Studio Sound, Audio Insights, una libreria e delle playlist Pro, accesso a podcast esclusivi supportati con pubblicità e un'utility per il sintonizzatore delle cuffie.

Il tutto al prezzo di 19.99$ al mese, che in Europa potrebbero tradursi in 19.99€. Un po' caruccio, considerando che servizi competitor come Apple Music e Amazon Music offrono uno streaming lossless e HiFi per 10€ al mese. Trattandosi di un rumor, tuttavia, è sempre meglio prendere quanto detto con le pinze.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il