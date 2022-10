Lenovo lancia ThinkBook UC100, cuffie dall’autonomia esagerata

Lenovo ha annunciato le nuove ThinkBook UC100, un paio di cuffie bluetooth con fascia da collo in grado di mantenere lo stato di stand-by per circa 100 ore (con un utilizzo di 10 ore), per essere poi ricaricare totalmente in sole 2 ore. Offrono, inoltre, una protezione dall'acqua e dalla polvere con certificazione IPX5.

Lenovo ThinkBook UC100 con doppia connessione: PC e smartphone connessi contemporaneamente

Oltre alla straordinaria durata della batteria, queste ThinkBook UC100 sono dotate di un'altra peculiarità: la doppia connessione. Queste cuffie Bluetooth 5.0, infatti, possono essere connesse ad un PC e ad uno smartphone contemporaneamente, permettendo un rapido cambio di dispositivo in base alle priorità del momento.

Il design delle cuffie è studiato per non effettuare troppa pressione sull'orecchio e risultare comode anche dopo un lungo utilizzo. Le ThinkBook UC100 sono ricoperte di morbida gomma che non irrita la pelle e sono dotate di magnete su entrambi gli auricolari per evitare che il cordino si intrecci.

Il suono di queste cuffie Bluetooth risulta particolarmente apprezzabile grazie alla bobina sonora da 13mm. Le ThinkBook UC100 sono dotate anche di microfono con cancellazione del rumore, in modo da filtrare i suoni fastidiosi e rendere la voce più chiara.

Nella confezione di vendita è incluso anche un ricevitore da utilizzare su PC, di tipo Plug and Play, che non necessita installazione di software aggiuntivo o driver.

Le ThinkBook UC100 sono disponibili in Cina al prezzo di 699 yuan (circa 100€), ma per un periodo di tempo limitato possono essere acquistate al prezzo promozionale di 399 yuan (circa 57€).

