Ufficiale: Nothing Ear (1) salgono di prezzo, ecco perché

Come un fulmine a ciel sereno, arriva una brutta notizia per chi sta pensando di acquistare le Nothing Ear (1) per le festività natalizie. A distanza di oltre un anno dalla loro messa in vendita, Nothing ha ufficialmente deciso di aumentare il prezzo di vendita. Una mossa che ha subito destato i malumori della community, ma che è stata accompagnata anche da delle giustificazioni da parte del patron Carl Pei.

Il prezzo di Nothing Ear (1) salirà, l'azienda spiega perché è costretta a farlo

Partiamo col dire che le Nothing Ear (1) passeranno da un prezzo di 99$ a uno di 149$, quindi presumiamo che nel nostro caso passeranno da 99€ a 149€. Un aumento considerevole, dato che si tratta di un innalzamento del +50% del costo di listino per accaparrarsi un paio delle cuffie true wireless prodotte da Nothing.

On October 26, we'll be raising the prices for Ear (1) to $149 due to an increase in costs. pic.twitter.com/jJDlaXzzJ6 — Carl Pei (@getpeid) October 18, 2022

Oltre ad annunciare l'aumento di prezzo, Carl Pei ha spiegato che il rincaro delle Nothing Ear (1) è dovuto a un aumento dei costi aziendali; come specifica mr. Pei, Nothing è passata da avere 3 ingegneri a curare lo sviluppo delle cuffie agli attuali 185, il ché le ha permesso di creare 15 aggiornamenti software per migliorarne l'utilizzo. Il fondatore di Nothing chiose rimarcando i numeri di vendita delle Ear (1), che a oggi hanno raggiunto quasi 600.000 unità vendute. A partire dal 26 ottobre, quindi, acquistare Nothing Ear (1) sarà più costoso, e anche per questo sta per debuttare la loro variante più economica, le Nothing Ear (Stick). E non dimentichiamoci che all'orizzonte sembra sempre più probabile il debutto delle prime cuffie premium Nothing.

