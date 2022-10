TikTok aumenta l’età minima richiesta per andare in diretta LIVE

Dopo Showtimes, una nuova funzionalità che mostra in modo automatico informazioni legate ad un trailer cinematografico appena visto, TikTok ha annunciato nuovi cambiamenti per la community, per proteggere utenti e creatori e supportare il loro benessere. Il cambiamento più importante riguarda l'età minima per accedere alle dirette LIVE, che non sarà più di 16 anni. Ecco tutti i dettagli.

TikTok ha deciso di aumentare l'età minima per ospitare dirette LIVE

Nel tentativo di preservare la sicurezza della comunità, TikTok ha deciso di aumentare a 18 anni l'età minima per poter ospitare ed essere ospitati nelle dirette LIVE. Attualmente, gli utenti devono aver compiuto almeno 16 anni per poter andare in diretta, ma a partire dal prossimo 23 novembre solo chi ha raggiunto la maggiore età potrà accedere a questa funzione.

In aggiunta a questa novità, TikTok implementerà una nuova opzione che permetterà ai creatori di contenuti di stabilire se, con le loro dirette LIVE, preferiscono raggiungere solo un pubblico adulto o meno. Una funzionalità utile se si ha intenzione di affrontare temi non adatti per un'utenza più giovane e che permetterebbe al tempo stesso di rendere i creator più confidenti e a proprio agio, e proteggere i più piccoli da contenuti che potrebbero non essere adatti alla loro età.

Questa seconda novità dovrebbe debuttare nelle prossime settimane, anche se non è ancora chiaro quando, esattamente. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il