OPPO A17k ufficiale: Helio G35 e batteria da 5000 mAh

OPPO ha lanciato il nuovo A17k, il successore del A16k che ha debuttato sul mercato nel gennaio di quest'anno. Questo nuovo dispositivo si propone di competere con smartphone del calibro di Realme C35, Redmi A1+ e Moto E32.

OPPO A17k: un nuovo entry level per il mercato indiano

OPPO A17k è dotato di un display HD+ da 6,56″ e 60 Hz di refresh rate, con un picco di luminosità pari a 600 nits. Il sensore per le impronte digitali posizionato a lato del telefono garantisce una migliore sicurezza dei dati personali rispetto al normale inserimento di un PIN o una password. Il pannello posteriore, che include un sensore da 8 MP con flash LED, si differenzia molto dal suo predecessore, mentre la fotocamera anteriore sfrutta un sensore da 5 MP. Il dispositivo è resistente all'acqua ed è certificato IPX4.

OPPO A17k è equipaggiato con un chipset Helio G35 di MediaTek, accompagnato da 3 GB di RAM in aggiunta a 4 GB di Virtual RAM. Lo spazio di archiviazione è di 64 GB ed è estendibile fino a 1 TB grazie allo slot per microSD, mentre la batteria da 5000 mAh dovrebbe fornire un'ottima autonomia.

Il nuovo entry-level OPPO A17k è disponibile da oggi in India al prezzo di 10499 rupie, circa 130€. Al momento non sono disponibili informazioni su un possibile arrivo di questo dispositivo anche in Italia.

