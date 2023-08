Il DJ con AI di Spotify conquista il mondo, ma in Italia si fa ancora attendere

Aggiornamento 09/08: Spotify ha annunciato l'espansione globale del suono nuovo DJ con intelligenza artificiale che ha rapidamente conquistato il favore degli utenti. Purtroppo, il servizio in Italia non è ancora disponibile. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Il 2023 è chiaramente l'anno delle intelligenze artificiali che pian piano stanno facendo capolino in tutti i servizi più importanti. Anche Spotify, infatti, ha lanciato la propria IA sottoforma di DJ personalizzato per creare una vera e propria stazione radio all'interno delle applicazioni mobile su iOS e Android.

Spotify DJ: l'intelligenza artificiale al servizio della musica

Spotify DJ è un nuovo modo ascoltare la propria musica preferita con l'aiuto di uno uno speaker radiofonico generato dall'intelligenza artificiale in grado di proporci canzoni che potrebbero piacerci con tanto di informazioni sul brano in riproduzione e relativo artista.

Tutto questo è possibile grazie alla Generative AI di OpenAI (creatore di ChatGPT), che nelle mani degli editor musicali permette di ottenere informazioni e curiosità sulla musica, gli artisti o il genere che si sta ascoltando, tramite una voce dinamica creata dall'intelligenza artificiale Sonantic.

Spotify DJ è attualmente disponibile solo in lingua inglese per gli utenti Premium in Canada e Stati Uniti, ma il servizio sarà esteso probabilmente a tutti i paesi man mano che verrà perfezionata l'interazione con l'intelligenza artificiale.

Aggiornamento 09/08: Spotify DJ arriva in tutto il mondo, ma non in Italia

Crediti: Canva

Spotify ha annunciato che il suo DJ con intelligenza artificiale è disponibile da oggi nella maggior parte del mondo, includendo Europa, Asia, Africa, Australia e Nuova Zelanda. Il noto servizio di streaming musicale ha dichiarato la questa funzionalità è diventata estremamente popolare sui social e gli utenti di Spotify spendono almeno un terzo del loro tempo ascoltando il DJ personalizzato con commenti che arricchiscono l'esperienza d'ascolto come fosse una vera e propria stazione radio.

Purtroppo, nonostante il servizio elenchi l'Europa tra i paesi supportati, nel vecchio continente sono davvero poche le nazioni che possono usufruire del DJ con intelligenza artificiale (Irlanda, Malta, Svezia). Purtroppo, come ogni nuovo servizio lanciato in questi ultimi mesi, sembra che per l'arrivo in Italia ci sia bisogno di attendere ancora un po': al momento, infatti, non conosciamo le motivazioni che hanno portato Spotify ad escludere la maggior parte dei paesi europei dalla disponibilità.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le