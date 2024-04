Huawei Pura 70: spunta la data, ma l’evento sarebbe stato cancellato

Aggiornamento 16/04: nuovi dettagli su evento e data di presentazione di Huawei Pura 70, li trovate nell’articolo.

Con l’avvento del 2024, si intensificano le voci di corridoio attorno alla serie Huawei Pura 70, gli smartphone che rappresenteranno il non plus ultra dell’azienda cinese per l’annata appena iniziata. Nel periodo successivo al ban USA, Huawei si vide costretta a rallentare la produzione di smartphone di fascia alta, passando dal lanciare serie P e Mate nello stesso anno a centellinarle una all’anno.

Ecco quale sarebbe la data dell’evento di presentazione della serie Huawei Pura 70

Stando a quanto riportato su Weibo da varie fonti, la data di presentazione della serie Huawei Pura 70 sarebbe stata inizialmente prevista per fine marzo/inizio aprile, a un anno di distanza dalla serie P60 e a sette mesi da quella Mate 60. Se fosse stato confermato, sarebbe stato un ritorno al periodo pre-ban per Huawei, quando ogni anno in primavera e autunno era solita presentare le serie P e Mate.

L’evento era inizialmente previsto per l‘8 aprile, ma a questo punto non è chiaro se in quel giorno si sarebbe dovuto tenere l’evento o se sarà il giorno di commercializzazione. Attorno alla vicenda gravitano diversi dubbi: secondo l’insider Digital Chat Station, il lancio sarebbe stato rinviato, e più recentemente Huawei avrebbe deciso di cancellare l’evento e probabilmente mettere direttamente in vendita gli smartphone, similarmente a quanto accaduto con Mate 60. Il giorno scelto sarebbe il 18 aprile, secondo quanto riferito da alcuni rivenditori dei negozi Huawei autorizzati.

Ci aspettiamo che il lancio riguardi solamente i confini nazionali della Cina, anche se il 2024 pare che sarà l’anno del rilancio Global della compagnia cinese. I rumor suggeriscono che, diversamente dalla serie P60, a questo giro ci sarebbero non tre ma quattro modelli: Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ e Pura 70 Art. Ovviamente l’attenzione sarà in gran parte rivolta verso il modello Art, che sarà quello che sfoggerà il comparto fotografico più avanzato, ma fra le novità è previsto anche un nuovo design e un nuovo SoC proprietario.

