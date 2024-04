iPhone 16 Pro: addio al fastidioso difetto della fotocamera di iPhone 15

Sono attese migliorie per la fotocamera che monteranno iPhone 16 Pro e Pro Max, i due melafonini che rappresenteranno il non plus ultra anche lato multimedialità. Da quando i produttori sono soliti lanciare più versioni del proprio top di gamma di punta, quelle più costoso integrano comparti fotografici più avanzati, seppur non esenti da difetti.

Apple vuole ridurre il problema del lens flare nella fotocamera di iPhone 16 Pro e Pro Max

Crediti: MacRumors

Chi ha utilizzato smartphone come iPhone 15 Pro e Pro Max si sarà probabilmente accorto dei problemi di lens flare che hanno le loro fotocamere. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, questo fenomeno si verifica quando la luce indesiderata entra nell’obiettivo della fotocamera e crea riflessi o bagliori sulla foto, compromettendo la qualità dell’immagine.

Per la prossima generazione di smartphone, Apple starebbe lavorando con i suoi fornitori per l’adozione di un rivestimento anti-riflesso per le ottiche di iPhone 16 Pro e Pro Max. La notizia sarebbe trapelata direttamente dalla catena di fornitura di Cupertino, con l’azienda che starebbe adoperando nuove apparecchiature con tecnologia Atomic Layer Deposition (ALD) per depositare fisicamente/chimicamente sottilissimi strati di materiali con indici di rifrazione inferiori rispetto alla media.

Le novità della fotocamera di iPhone 16 saranno diverse: l’utilizzo di un più potente Apple A18 Pro e relativa NPU permetterà all’intelligenza artificiale di intervenire in maniera ancora più efficace, con il modello Pro Max che potrebbe vantare un sensore più avanzato.

