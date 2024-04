Nubia Z60 Ultra: la Photographer Edition è disponibile in Italia

A distanza di meno di un mese dal lancio in madrepatria, Nubia z60 Ultra Photographer Edition fa il suo debutto fuori dai confini, diventando così disponibile all’acquisto anche in Italia.

Nubia Z60 Ultra Photographer Edition esce dalla Cina: ecco quanto costa in Italia

Crediti: Nubia

Addio vetro, benvenuta ecopelle: questa variante da fotografici di Nubia Z60 Ultra incarna a pieno l’estetica tipica delle fotocamere di un tempo, con una doppia finitura in pelle vegana e vetro micro-inciso. Rispetto al modello standard, Nubia ha aggiunto delle feature AI, con una elaborazione più rifinita delle foto, la possibilità di rimuovere oggetti e soggetti indesiderati, AI generativa e traduzione in tempo reale per chiamate e riunioni.

La scheda tecnica rimane immutata: certificazione IP68, schermo piatto con cornici simmetriche OLED da 6,8″ 1.5K a 120 Hz con PWM Dimming a 2.160 Hz e sensore ID ottico, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm, memorie da 16/512 GB LPDDR5X e UFS 4.0, 6.000 mAh di batteria con ricarica 80W, Android 14 con MyOS 14, speaker stereo, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, sensore IR, NFC, GPS, USB-C fotocamera da 50+50+64 MP f/1.6-1.8-3.3 con OIS, sensore primario da 35 mm, ultra-grandangolare da 100° e teleobiettivo 3.3x con OIS; ultima ma non ultima la selfie camera sotto al display di quinta generazione con sensore da 12 MP.

Rimane invariato il prezzo, con Nubia Z60 Ultra Photographer Edition disponibile all’acquisto in Italia al prezzo di listino di 899€ per l’unica variante da 16/512 GB; è possibile acquistarlo con uno sconto di 30€ utilizzando il coupon SPRING30 in fase d’acquisto.

