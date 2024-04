Adobe porta l’AI nei PDF con i nuovi Acrobat e Reader: disponibilità e prezzi

Aggiornamento 16/04: Adobe ha annunciato prezzi e disponibilità per AI Assistant, la nuova intelligenza artificiale in arrivo su Acrobat e Reader per la lettura e la modifica dei documenti PDF. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Adobe continua la sua introduzione dell’intelligenza artificiale nella suite Creative Cloud portando nei suoi editor e lettori di PDF un nuovo assistente in grado di gestire i documenti come mai prima d’ora. Si chiama AI Assistant ed arriverà molto presto sia in Adobe Reader che in Adobe Acrobat per analizzare, modificare e creare nuovi PDF, il tutto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale generativa.

Riassunti e informazioni immediate con AI Assistant in Adobe Acrobat e Reader

Il nuovo AI Assistant di Adobe sfrutta gli stessi modelli di intelligenza artificiale e apprendimento automatico alla base di Acrobat Liquid Mode, che forniscono una comprensione approfondita della struttura e del contenuto del PDF, migliorando la qualità e l’affidabilità nei risultati. Le funzioni in arrivo nelle due applicazioni sono davvero tante e le trovate tutte elencate qui sotto.

AI Assistant: consiglia domande basate sul contenuto di un PDF e risponde a domande sul contenuto del documento, il tutto attraverso un’interfaccia conversazionale intuitiva.

consiglia domande basate sul contenuto di un PDF e risponde a domande sul contenuto del documento, il tutto attraverso un’interfaccia conversazionale intuitiva. Riepilogo generativo: ottieni una rapida comprensione del contenuto all’interno di documenti lunghi con brevi panoramiche in formati di facile lettura.

ottieni una rapida comprensione del contenuto all’interno di documenti lunghi con brevi panoramiche in formati di facile lettura. Citazioni intelligenti: il motore di attribuzione personalizzato di Adobe e l’intelligenza artificiale proprietaria generano citazioni in modo che i clienti possano verificare facilmente la fonte delle risposte di AI Assistant.

il motore di attribuzione personalizzato di Adobe e l’intelligenza artificiale proprietaria generano citazioni in modo che i clienti possano verificare facilmente la fonte delle risposte di AI Assistant. Navigazione semplice : i collegamenti cliccabili aiutano i clienti a trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno in documenti lunghi in modo che possano concentrare il loro tempo esplorando e interpretando le informazioni più importanti.

: i collegamenti cliccabili aiutano i clienti a trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno in documenti lunghi in modo che possano concentrare il loro tempo esplorando e interpretando le informazioni più importanti. Output formattato : chiedi ad AI Assistant di consolidare e formattare le informazioni in informazioni importanti, testo per e-mail, presentazioni, report e altro ancora. Un pulsante “copia” semplifica le operazioni di taglia, incolla e trasferimento.

: chiedi ad AI Assistant di consolidare e formattare le informazioni in informazioni importanti, testo per e-mail, presentazioni, report e altro ancora. Un pulsante “copia” semplifica le operazioni di taglia, incolla e trasferimento. Rispetto dei dati dei clienti : le funzionalità di AI Assistant in Reader e Acrobat sono regolate da protocolli di sicurezza dei dati e nessun contenuto dei documenti dei clienti viene archiviato o utilizzato per la formazione di AI Assistant senza il loro consenso.

: le funzionalità di AI Assistant in Reader e Acrobat sono regolate da protocolli di sicurezza dei dati e nessun contenuto dei documenti dei clienti viene archiviato o utilizzato per la formazione di AI Assistant senza il loro consenso. Oltre il PDF: i clienti possono utilizzare AI Assistant con tutti i tipi di formati di documenti (Word, PowerPoint, trascrizioni delle riunioni, ecc.)

Le funzionalità con intelligenza artificiale sono disponibili da oggi di Adobe Reader e Adobe Acrobat: per utilizzarle è necessario un abbonamento Creative Cloud che includa le due applicazioni, oppure una sottoscrizione ad-hoc al prezzo di 4.99$ al mese (prezzo early accesso fino al 5 giugno 2024). Purtroppo, al momento, AI Assistant è disponibile soltanto il lingua inglese, ma nuove lingue arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

