Google unisce i team Android e Hardware, tutto in favore dell’AI

Il boom dell’intelligenza artificiale ha portato le grandi industrie tech ad inseguire affannosamente il trend del momento, ma adesso sembra essere arrivato il momento della riorganizzazione. Google, per esempio, è in procinto di unire i team più prolifici (quelli di Android e Hardware) in una nuova squadra che si occuperà dei prodotti Pixel, riassegnando maggiore forza lavoro per il settore AI.

Il nuovo team “Platforms and Devices” si occuperà dei prodotti Google Pixel più importanti

Crediti: 9to5Google

Il CEO di Google, Sundar Pichai, ha annunciato una riorganizzazione interna che porterà alla creazione del nuovo team “Platforms and Devices“, che andrà ad occuparsi di prodotti come Pixel, Android, Chrome, ChromeOS, Foto ed altro ancora. A guidare questa nuova divisione ci sarà Rick Osterloh, che nel corso degli anni passati ha supervisionato tutti le produzioni del team Hardware.

Hiroshi Lockheimer, precedentemente capo delle divisioni Android, Chrome e ChromeOS, invece prenderà parte a diversi progetti alternativi all’interno di Google ed Alphabet. Tutto questo per permettere al team che si occupa dell’intelligenza artificiale, DeepMind, di integrare con più semplicità e velocità l’AI all’interno degli altri prodotti.

Per gli utenti finali, ovviamente, non dovrebbe cambiare nulla: Android e gli smartphone Pixel continueranno ad essere sviluppati e migliorati come è successo fino ad oggi, mentre la compagnia potrà concentrarsi maggiormente sui progressi da effettuare nel campo dell’intelligenza artificiale.

