MediaTek Dimensity 9300+ batte Snap 8 Gen 3 su Antutu, chi lo avrà per primo

Da quando esiste la serie Dimensity 9000, MediaTek ci ha abituati al lancio di un System-on-a-Chip base seguito da quello della sua variante Plus, e questo significa il prossimo lancio del Dimensity 9300+. Nel 2021/2022 avemmo Dimensity 9000 e 9000+, nel 2022/2023 ci furono 9200 e 9200+, nel 2023 è arrivato il 9300 e quindi il 2024 ci porterà la sua rinnovata e più potente versione, come confermato dai benchmark su cui è trapelato l’inedito SoC.

MediaTek sta per presentare il nuovo Dimensity 9300+: i dettagli dai benchmark

MediaTek Dimensity 9300+ è stato avvistato su più piattaforme di benchmarking, in entrambi i casi segnando nuovi record nelle performance su smartphone. Su GeekBench ha raggiunto 2.313/7.743 punti per la CPU in single/multi-core e su Antutu la bellezza di 2.305.267 punti, superando le capacità prestazionali del suo diretto rivale, lo Snapdragon 8 Gen 3.

Questi punteggi sono possibili grazie alle specifiche migliorate, a partire dal processore, così composto: 1 x 3,4 GHz Cortex-X4 + 3 x 2,85 GHz Cortex-X4 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A720. Aumenta così la frequenza di picco del core più potente, mentre resta invariata la GPU ARM Immortalis-G720 MP12 settata a 1.300 MHz, ricordando anche il supporto alle memorie RAM LPDDR5T e ROM UFS 4.0.

I primi smartphone che monteranno il Dimensity 9300+ saranno vivo X100S Pro e Redmi K70 Ultra: entrambi si prospettano molto potenti, ma ancora una volta i SoC migliori di MediaTek rimarrebbero confinati alla sola Cina.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le