Redmi K70 Ultra avrà specifiche esagerate e una batteria più grande

Aggiornamento 12/04: si torna a parlare delle specifiche del nuovo Redmi K70 Ultra. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Dopo esserci lasciati alle spalle la presentazione di Redmi K70 e K70 Pro, adesso ci attende Redmi K70 Ultra, il top di gamma di punta per l’attuale generazione del sub-brand Xiaomi. In vista della sua presentazione, i leaker di settore si sono già esposti su quella che dovrebbe essere la sua scheda tecnica, con presupposti che lasciano immaginare uno smartphone di fascia molto alta.

Ecco cosa ci aspetta in termini di scheda tecnica per Redmi K70 Ultra

A tornare sulla questione Redmi K70 Ultra è stato Digital Chat Station, leaker molto prolifico quando si parla dei flagship cinesi in dirittura d’arrivo. Sulla base delle sue parole, lo smartphone sarà uno dei pochi modelli in circolazione a essere basato sul MediaTek Dimensity 9300, il System-on-a-Chip che trova spazio dentro alle serie OPPO Find X7, vivo X100 e iQOO Neo 9.

Che siano specifiche di rilievo lo si nota dalle memorie, che arriverebbero fino a ben 24 GB di RAM LPDDR5T, così come fino a 1 TB di ROM UFS 4.0 e da una batteria da 5.500 mAh con ricarica a 120W (e non 150W come prima vociferato), un passo avanti rispetto ai 5.000 mAh di Redmi K60 Ultra. Si parla poi di una tripla fotocamera da 108+50+12 MP con ultra-grandangolo e teleobiettivo, una selfie camera da 16 MP ma soprattutto un display molto premium.

Sarebbe un pannello 8T OLED da 6,67″ 1.5K a 120 Hz: sarebbe lo stesso schermo di Honor Magic 6, il ché significherebbe uno schermo che toccherebbe 5.000 nits di luminosità massima e tecnologia PWM Dimming a 4.320 Hz. Non abbiamo ancora una data di presentazione, anche se le voci di corridoio finora hanno indicato il Q2 2024 come periodo utile.

