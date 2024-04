Instagram permetterà di creare un amico immaginario con l’AI: nuove immagini dalla beta

Aggiornamento 29/04: a distanza di diversi mesi sembra che Instagram abbia ripreso a sviluppare la funzionalità che permette di creare dei chatbot personalizzati. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Nelle ultime ore sono emerse online informazioni molto importanti su come Meta sembrerebbe essere intenzionata a sfruttare l’intelligenza artificiale in Instagram. In una versione di test dell’app del celebre social network fotografico, infatti, è comparsa la possibilità di creare una personalità da zero con cui parlare. Le personalizzazioni di questa identità sembrano essere davvero molte: l’obiettivo potrebbe essere quello di creare un amico immaginario.

Instagram proverà a sfruttare l’intelligenza artificiale in modo tutto nuovo

Crediti: Alessandro Paluzzi @ Twitter/X

Lo sviluppatore Alessandro Paluzzi ha pubblicato su Twitter/X diverse immagini di una build beta di Instagram che consente, tra le altre cose, di creare una personalità con cui chattare tramite l’intelligenza artificiale. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere il sesso, l’età, l’etnia, il carattere, gli interessi, l’avatar e ovviamente il nome di quello che potrebbe diventare tutti gli effetti un amico immaginario.

L’intelligenza artificiale potrà quindi essere realizzata secondo i propri standard: si potrebbe creare un fidato confidente, oppure un amico con cui parlare di sport e videogiochi. Una cura per la solitudine oppure un mezzo di totale alienazione? Lo scopriremo soltanto quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti.

#Instagram is working on the ability to create an #AI friend 👀 pic.twitter.com/onAxGfGdSg — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 30, 2023

Aggiornamento 29/04: il creatore di chatbot torna in beta su Instagram

Crediti: Alessandro Paluzzi

Come riportato dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, sembra che Meta abbia finalmente ripreso lo sviluppo della funzione che permetterà agli utenti di Instagram di creare un chatbot personalizzato. Nelle immagini in alto, infatti, possiamo osservare come gli utenti potranno effettivamente scegliere la personalità dell’intelligenza artificiale con la quale andranno a conversare, come per esempio un personal shopper oppure qualcuno che ci aiuti ad organizzare un viaggio.

Al momento non sappiamo ancora quando questa funzionalità sarà disponibile per tutti, ma potrebbero esserci delle limitazioni territoriali anche quando lo sviluppo sarà effettivamente terminato.

