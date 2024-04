OnePlus Nord 4 su GeekBench: altre conferme sulle sue novità

Abbiamo da poco conosciuto ufficialmente il nuovo OnePlus Nord CE 4, modello che ha inaugurato la nuova generazione di smartphone per la fascia media che sarà guidata da OnePlus Nord 4. Finora ne avevamo parlato sotto forma di OnePlus Nord 5, vista la famigerata tetrafobia delle aziende cinesi, ma il fatto che Nord CE 4 esista e non si chiami Nord CE 5 sembra cancellare l’ipotesi di un possibile salto del numero 4.

OnePlus Nord 4: ecco quali saranno le sue specifiche tecniche principali

Siglato come CPH2621, quello che pare sia OnePlus Nord 4 ha fatto la sua comparsa nel database del portale di benchmarking GeekBench, apparizione che ce ne svela il System-on-a-Chip. Con un punteggio nei test pari a 1.875/4.934 punti in single/multi-core, la piattaforma hardware ha nome in codice “pineapple” e indica la presenza dello Snapdragon 7+ Gen 3. Questo dettaglio conferma per l’ennesima volta che lo smartphone dovrebbe presentarsi come rebrand del recentemente lanciato OnePlus Ace 3V, che condivide la rinnovata estetica col succitato Nord CE 4.

Se confermato, le specifiche di OnePlus Nord 4 comprenderebbero schermo AMOLED da 6,74″ 1.5K con refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 2.150 nits, certificazione IP68, memorie da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di ROM UFS 4.0, fotocamera da 50+8 MP f/1.8-2.2 con OIS e ultra-grandangolare, selfie camera da 16 MP f/2.4 e batteria da 5.500 mAh con ricarica 100W (anche se si vocifera potrebbe calare a 80W).

