Nothing Phone (2a): per la prima volta c’è una nuova colorazione

Come ogni startup, anche Nothing si sta muovendo gradualmente, attuando tutte quelle mosse tipiche delle aziende che sono da poco nate. Differentemente dalle varie Samsung, Xiaomi, OPPO e compagnia varia, il marchio di Carl Pei ha un catalogo molto più ristretto, inizialmente composto da un solo smartphone all’anno e che soltanto adesso inizia a spostarsi verso due modelli annuali. Lo stesso vale per le colorazioni: avendo tirature decisamente più basse rispetto ai telefoni più venduti al mondo, le varianti disponibili non possono essere troppe o si rischierebbe di averne troppe invendute. Tuttavia, con Nothing Phone (2a) sta ufficialmente per debuttare una nuova variante mai vista prima.

Nothing Phone (2a) in versione Blue: sta per partire la vendita ufficiale

Per una compagnia così attenta al design e all’estetica, presentare una nuova tinta per i suoi smartphone potrebbe non essere un aspetto così banale. Finora, Phone (1), (2) e (2a) erano stati proposti al pubblico unicamente nei colori Bianco e Nero, e a questo giro il Phone (2a) riceve una nuova versione Blu. Sappiate però che sarà disponibile in esclusiva per l’India a partire dal 2 maggio a prezzo invariato, ovvero 23.999 Rs, pari a circa 268€. Le specifiche tecniche rimangono le stesse:

Dimensioni di 161,7 x 76,3 x 8,6 mm per 190 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz, luminosità fino a 1.300 nits, protezione Gorilla Glass 5, sensore ID ottico

SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro a 4 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,8 GHz A715 + 6 x 2,0 GHz A510

GPU Mali-G610 MC4

8/12 GB di RAM LPDDR4X

128/256 GB di ROM UFS 2.2 non espandibile

Batteria da 5.000 mAh con ricarica 45W

Connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C 2.0

Fotocamera da 50+50 MP f/1.9-2.2 con OIS e ultra-grandangolare da 114°

Selfie camera da 32 MP f/2.2

Speaker stereo

Android 14 con Nothing OS 2.5

