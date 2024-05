Questo monopattino elettrico costa meno di 180€: mobilità green e risparmio!

Torna il nostro appuntamento con le migliori offerte dello store Cafago e quest’oggi arriva un’occasione perfetta, visto il bel tempo (che sta progressivamente sfociando nel caldo, ormai tira aria d’estate). Il monopattino elettrico WELKIN WKES006 è in offerta lampo a metà prezzo (con spedizione EU): si tratta di una promozione da cogliere al volo vista la possibilità di passare alla mobilità green ad una cifra davvero invitante!

WELKIN WKES006 è il monopattino elettrico economico e super conveniente, con spedizione EU gratis

Crediti: WELKIN

Se stai pensando di passare ad un veicolo elettrico o se è arrivato il momenti di mandare in pensione il tuo vecchio monopattino, allora ecco un’occasione imperdibile. WELKIN WKES006 è un modello pieghevole dal prezzo accessibile, perfetto per muoversi agilmente nel traffico. Il dispositivo è equipaggiato con un motore da 350W ed è in grado di affrontare pendenze fino a 15°. L’autonomia è di circa 15 km mentre il resto delle caratteristiche comprende pneumatici da 8″ con struttura a nido d’ape (per una migliore aderenza) ed un pratico schermo LCD per visualizzare i dati della corsa.

Crediti: WELKIN

Il monopattino elettrico WELKIN WKES006 scende di prezzo su Cafago: il veicolo è in promozione con uno sconto del 50% e la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Bastano solo 174,9€ per portarti a casa una soluzione efficiente ed economica per i tuoi spostamenti in città (all’insegna della sostenibilità e del risparmio)! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

