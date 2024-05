Samsung Galaxy Watch FE esiste? Nuove prove e “scontro” tra leaker

Aggiornamento 15/05: si torna a parlare di Galaxy Watch FE, trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Dopo un periodo di vuoto, la gamma FE è tornata spingendo forte sull’acceleratore: Samsung ha deciso di puntare sul serio sulla serie di prodotti Fan Edition con una sfilza di nuovi arrivi, a cui si aggiungeranno anche altre novità in futuro. Tra queste troviamo Samsung Galaxy Watch FE, protagonista delle ultime indiscrezioni: ecco cosa sappiamo sull’indossabile economico del colosso tech asiatico, protagonista anche di un battibecco tra insider.

Samsung Galaxy Watch FE sarà la prossima aggiunta alla gamma FE, secondo i leak: uno smartwatch completo ed economico

Negli anni, Samsung ha cercato di dare la giusta importanza alla serie FE (apprezzatissima dagli utenti) lanciando prima Galaxy S23 FE, poi gli auricolari Buds FE e perfino una serie di tablet. Ci sarebbero grandi piani per il futuro, con altre famiglie di dispositivi coinvolte: oltre a Galaxy S24 FE dovremmo avere anche altre due aggiunte ossia Galaxy Z Fold e Z Flip in versione FE. Già questo fa capire l’importanza che Samsung ha riconosciuto alla gamma e soprattutto l’esigenza di fornire prodotti di qualità a prezzi convenienti. Ci sarà poi un’ulteriore novità, secondo i leak, ossia Samsung Galaxy Watch FE.

Crediti: Android Headlines

Il wearable è già stato certificato in vari paesi con le sigle SM-R866F, SM-R866U, SM-R866N, rispettivamente per i mercati Global, USA e coreano. Questa sarebbe la variante LTE, mentre quella con solamente connettività Wi-Fi sarebbe siglata come SM-R861.

Il nome commerciale, come si vede dai database, sarebbero proprio Galaxy Watch FE ma c’è qualcuno che non è convinto. In precedenza si è parlato della possibilità di vedere Galaxy Watch 4 2024, una versione attuale dell’ex smartwatch di punta del brand (lanciato nel 2021 come primo modello dell’azienda con Wear OS). Secondo Max Jambor (un insider solitamente parecchio affidabile), l’azienda asiatica lancerà Galaxy Watch 4 (2024) e non Galaxy Watch FE.

Le parole del leaker hanno suscitato alcune reazioni ed è nato un piccolo battibecco su X/Twitter: al centro della questione il nome commerciale dello smartwatch economico di Samsung. Per ora non è dato di sapere quale dei due schieramenti ha ragione: Max Jambor cita fonti interne mentre i colleghi di Android Headlines fanno rifermento a certificazioni ufficiali. Ovviamente c’è una possibilità che si pone come via di mezzo: in alcuni mercati l’indossabile potrebbe debuttare come Samsung Galaxy Watch 4 (2024) mentre in altri potrebbe arrivare come parte della serie FE. Oppure, quarta ipotesi, stiamo parlando di due smartwatch differenti. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi: non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutte le novità.

Tornando alle caratteristiche dello smartwatch, purtroppo non ci sono ancora dettagli ma ovviamente ci si aspetta un design circolare, Wear OS di Google, un processore Exynos ed un prezzo invitante.

