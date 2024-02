Samsung guarda indietro: Galaxy Watch 4 e Tab S6 Lite 2024 in arrivo?

Dopo le indiscrezioni dedicate al presunto pieghevole economico di Samsung, l’insider Roland Quandt torna al centro dell’attenzione con altre novità. Il colosso tech asiatico avrebbe intenzione di rinnovare la sua line di smartwatch e di tablet con due aggiunte che arrivano dal passato: Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Tab S6 Lite, entrambi in versione 2024.

Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Tab S6 Lite in versione 2024:

Galaxy Tab S6 Lite 2022 – Crediti: Samsung

Solitamente dopo il numero 6 viene il 7 e infatti per i mesi estivi è atteso il debutto della gamma di indossabili Galaxy Watch 7. Tuttavia prima di questa dovrebbe trovare spazio un altro dispositivo, ossia Samsung Galaxy Watch 4 2024. Lanciato originariamente nel 2021, si tratta del primo dispositivo del brand con a bordo Wear OS (che ha preso il posto di TizenOS), caratterizzato da una scocca in alluminio, uno schermo AMOLED da 1,4″ (o 1,2″) con protezione Gorilla Glass, il chipset Exynos W920, connettività LTE e GPS. Un dispositivo completo a tutto tondo, che ancora oggi è possibile trovare in giro (a prezzo ribassato). La nuova versione in arrivo nel 2024 dovrebbe portare delle migliorie ma al momento non è dato di sapere quali saranno le novità. Probabilmente ci sarà un processore Exynos rinnovato e l’ultima versione della One UI Watch.

Don't be surprised if you see the



Samsung Galaxy Watch 4 (2024)



and



Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)



pop up soon, bc these things are def coming in hot like it's 2020/2021 again. — Roland Quandt (@rquandt) February 1, 2024

Per quanto riguarda Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, in realtà questa non è la prima volta che la compagnia rispolvera il tablet del 2020: già due anni fa abbiamo avuto la versione 2022, con un design identico alla precedente incarnazione e lo stesso display LCD TFT da 10.4″ WUXGA+ (2.000 x 1.200 pixel) a 16:10, ma specifiche differenti grazie alla presenza dello Snapdragon 720G. Resta da vedere se quest’anno ci saranno cambiamenti anche nel look oppure se avremo solo un refresh di alcuni componenti interni.

