BMAX i10 Pro e i11 Plus in sconto: due tablet a meno di 110€ con questi coupon!

Sono sempre più le persone che si affidano ai tablet per lavorare oppure per godersi la propria serie TV in streaming, ma spesso questi dispositivi possono risultare molto costosi. Per fortuna, grazie ai codici sconto lanciati oggi da Geekmall, oggi abbiamo la possibilità di portare a casa due ottimi tablet firmati BMAX ad un prezzo davvero piccolissimo: meno di 110€!

BMAX i10 Pro e i11 Plus: lavoro e intrattenimento a prezzo bassissimo!

Crediti: BMAX

Il primo tablet in offerta è il BMAX i10 Pro, con display IPS da 10.1″ e risoluzione HD (1280 x 800). Questo dispositivo è dotato di un chipset UNISOC T606 con CPU octa-core affiancato da 4 GB di RAM (a cui è possibile aggiungere 4 GB di RAM virtuale) e 128 GB di spazio di archiviazione con supporto per schede microSD fino a 1 TB.

Il tablet mette a disposizione anche una fotocamera frontale da 5 MP ed una posteriore da 13 MP, mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo a disposizione Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 e rete cellulare 4G. Da non sottovalutare, invece, il sistema operativo Android 13 e la batteria da ben 7000 mAh che garantisce un’ottima autonomia.

Crediti: BMAX

BMAX i11 Plus, anch’esso in offerta, invece propone un display IPS leggermente più grande da 10.4″, ma con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200) che garantisce un’ottima resa soprattutto per i contenuti multimediali. Anche qui ritroviamo il chipset UNISOC T606 con CPU octa-core, che questa volta però viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione con supporto per microSD fino a 1 TB.

Il comparto fotografico mette a disposizione una fotocamera posteriore da 13 MP ed una frontale da 5 MP, mentre in questo caso la batteria da 7500 mAh mette a disposizione anche il supporto per la ricarica rapida da 18W. Il sistema operativo in uso è Android 13, con la connettività che mette a disposizione Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 e rete cellulare 4G.

BMAX i10 Pro (4/128 GB) e BMAX i11 Plus (8/256) sono disponibili in sconto su Geekmall al rispettivo prezzo di 109€ e 106.99€. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le