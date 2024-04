Infinix GT 20 Pro ufficiale: è il primo con Dimensity 8200 Ultimate

L’esistenza di questo Infinix GT 20 Pro dimostra per l’ennesima volta la voglia di stupire e farlo con originalità da parte della compagnia, come dimostrato di recente con la serie Note 40. Basta guardarlo per capire subito che parliamo di un prodotto pensato per il settore degli smartphone da gaming, fra estetica peculiare e specifiche di fascia alta.

Infinix GT 20 Pro: arriva un nuovo smartphone da gaming con estetica sci-fi

Crediti: Infinix

Disponibile nelle tre colorazioni Mecha Silver, Mecha Blue e Mecha Orange, Infinix GT 20 Pro adotta un design Cyber Mecha dal sapore futuristico, con un’estetica che riprende a pieno quella tipica di PC e gadget videoludici. Per arricchire il tutto, sulla parte posteriore c’è una serie di LED RGB personalizzabili con varie combinazioni di colori ed effetti di luce che si attivano quando arrivano chiamate e notifiche, quando si riproduce musica, quando si ricarica il telefono e anche con supporto per giochi come UBG, MLBB e Free Fire.

Spostandoci sul davanti, c’è uno schermo piatto AMOLED LTPS da 6,78″ Full HD+ (2.436 x 1.080 pixel) con cornici ridotte, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco fino a 360 Hz, PWM Dimming a 2.304 Hz, luminosità fino a 1.300 nits e sensore ID ottico. Il SoC è il MediaTek Dimensity 8200 Ultimate a 4 nm, dentro cui ci sono una CPU octa-core (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55), GPU ARM Mali-G610 MC6 e memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR5X (fino a 24 GB di RAM virtuale) e 256 GB di ROM UFS 3.1.

Oltre a quello MediaTek, troviamo anche un chip grafico Pixelworks X5 Turbo, che abilita funzioni come quella MEMC per aumentare il frame rate dei giochi fino a 120 fps mediante interpolazione. Lato software, la modalità Esports migliora le prestazioni nel gaming, fra ottimizzazioni per CPU e GPU, stabilizzazione del frame rate, pulizia della memoria in background, responsività del pannello touch e regolazione delle notifiche.

Non mancano certificazioni IP54, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45W, motore di vibrazione lineare X-Axis, software Android 14 con XOS 14 e la promessa di 2 major update e 3 anni di patch di sicurezza, dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, USB-C, NFC, Radio FM, speaker stereo JBL, sensore IR, fotocamera da 108+2+2 MP f/1.75-2.4-2.4 con sensore Samsung HM6, OIS e selfie camera da 32 MP f/2.2.

Non si conoscono ancora i dettagli sulla commercializzazione di Infinix GT 20 Pro: appena prezzo e disponibilità verranno resi pubblici aggiorneremo l’articolo.

