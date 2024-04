Infinix Note 40 Pro+ ufficiale: con la ricarica magnetica il caricatore viene con te

Per l’ennesima volta, Infinix si dimostra uno dei brand più sconosciuti ma al contempo più innovativi nel panorama degli smartphone, come ci conferma la nuova serie Note 40. Lo abbiamo visto nei mesi scorsi con tecnologie come quella CoolMax per rivoluzionare il gaming mobile o quella E-Color Shift per far mutare colore le scocche dei telefoni. Questa volta il focus è quello della ricarica wireless, che sui nuovi smartphone Infinix si dimostra mai così comoda.

Infinix Note 40, Note 40 Pro e Note 40 Pro+ ufficiali: specifiche e prezzi

Partiamo dal più economico dei tre, Infinix Note 40, disponibile certificazione IP54. Lo schermo è un pannello piatto AMOLED a 10-bit da 6,78″ Full HD+ (2.436 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.300 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass.

Si muove grazie al MediaTek Helio G99 Ultimate, SoC a 6 nm con CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G57 MC2, memorie da 8/256 GB LPDDR4X e UFS 2.2. Il software è Android 14 con XOS 14 (sono promessi 2 major update e 3 anni di patch di sicurezza), la connettività è dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth, GPS, USB-C, Radio FM, ha speaker stereo JBL, una tripla fotocamera da 108+2+? MP f/1.89-2.4-2.0 con sensore Samsung HM2 da 1/1.52″ e una selfie camera da 32 MP f/2.2.

Il vero pezzo forte è la batteria da 5.000 mAh, che oltre ad avere la ricarica rapida 45W ha il supporto alla ricarica magnetica MagCharge a 20W (anche inversa). Grazie al sistema MagKit, viene fornito un apposito caricatore wireless che, una volta staccato dal cavo, può essere portato con sé fungendo anche da powerbank. Dentro c’è anche il chip dedicato Cheetah X1, che gestisce batteria e ricarica e permette la funzione Bypass Charging 2.0 per caricare direttamente lo smartphone bypassando la batteria per non stressarla.

C’è poi Infinix Note 40 Pro, disponibile sia in versione 4G che 5G a seconda del SoC, su uno lo stesso Helio G99 Ultimate, sull’altro il Dimensity 7020. Lo schermo rimane lo stesso del modello base ma è un display curvo, la fotocamera guadagna l’aggiunta della stabilizzazione ottica OIS e (stranamente) il modello 4G ha fino a 12 GB di RAM e si carica più velocemente a 70W. C’è infine Infinix Note 40 Pro+, che rispetto agli altri modelli ha solamente una ricarica ancora più rapida che tocca i 100W per una più piccola 4.600 mAh.

La serie Infinix Note 40 è stata presentata sul mercato Global al prezzo di partenza di 200$ per Note 40, 260$ per Note 40 Pro, 290$ per Note 40 Pro 5G e 310$ per Note 40 Pro+.

