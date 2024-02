Xiaomi 14 Ultra con il nuovo AISP: come migliorerà la fotocamera

Nella ventata di teaser ufficiali rilasciati dalla compagnia, scopriamo che Xiaomi 14 Ultra introdurrà una nuova fotocamera, rinnovata anche in termini di microchip. Per potenziarne il comparto fotografico, Xiaomi ha annunciato che verrà utilizzato un AISP dedicato, componente che sarà incaricato di elevarne le potenzialità sotto diversi aspetti: in vista della sua presentazione ufficiale, i teaser ci spiegano quali saranno le sue migliorie.

La fotocamera di Xiaomi 14 Ultra avrà dalla sua il nuovo microchip dedicato AISP

Xiaomi la definisce la prima piattaforma al mondo di fotografia computazionale basata su modello LLM d’intelligenza artificiale, e sarà il cervello del comparto imaging di Xiaomi 14 Ultra. Con una potenza massima fino a 60 TOPs, è un microchip che si compone di quattro comparti: FusionLM, ToneLM, ColorLM e PortraitLM, ognuno dei quali dedicato a ottimizzare i risultati nella fusione dei dati acquisiti dai vari sensori e in parametri quali tonalità, colori e foto in modalità Ritratto.

Sappiamo ufficialmente che Xiaomi 14 Ultra avrà una quadrupla fotocamera da 50+50+50+50 MP f/1.63-?-1.8-2.5, con un sensore principale Sony LYT-900 e apertura variabile f/1.63-4.0 con lenti Leica Summicron, ultra-grandangolare e teleobiettivi 3.2x/5x Sony IMX585. Questi ultimi saranno migliorati proprio da questo AISP, con l’aggiunta di una funzionalità 30x AI Super Zoom che consentirà di scattare foto con zoom esteso con un livello di dettaglio più elevato che in passato; i risultati di questi sforzi sono apprezzabili nei primi sample ufficiali.

