Edifier W820NB Plus sono le cuffie wireless da avere: ANC e design over-ear a meno di 60€

Comode da indossare, potenti e dotate di cancellazione attiva del rumore (per un audio sempre perfetto e senza fastidi dall’esterno): le cuffie wireless Edifier W820NB Plus sono in offerta con codice sconto su Banggood ad un prezzo super. Un’occasione top da cogliere al volo, a meno di 60€!

Codice sconto Edifier W820NB Plus: sono le cuffie wireless premium dal prezzo accessibile

Crediti: Edifier

Quando si parla di cuffie wireless, spesso è necessario scendere a compromessi per risparmiare. Il modello Edifier W820NB Plus si presenta invece come un prodotto di qualità, senza rinunce, ad un prezzo particolarmente invitante. Le cuffie hanno un’indossabilità over-ear e sono dotate di driver ottimizzati da 40 mm (con rivestimento in titanio), morbidi cuscinetti per la massima comodità durante l’utilizzo e un peso di soli 220 grammi. Presenti all’appello la certificazione Hi-Res, il supporto LDAC e la tecnologia di cancellazione del rumore ANC fino a 43 dB. Inoltre è presente anche la cancellazione intelligente del rumore durante le chiamante, per conversazioni con un audio cristallino (per entrambi gli interlocutori). In termini di autonomia è possibile beneficiare di circa 33 ore di utilizzo con ANC attivo, che salgono a ben 49 ore con ANC disattivato. La ricarica avviene tramite una porta Type-C.

Crediti: Edifier

Le cuffie wireless Edifier W820NB Plus sono in promozione su Banggood: il risparmio è assicurato grazie all’offerta lampo dedicata, mentre utilizzando il codice sconto che trovate nel box in basso il prezzo scenderà a soli 58€. Una cifra davvero niente male, viste le caratteristiche delle cuffie (e ovviamente non manca la spedizione gratis). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le