Moto G54 ufficiale: è il primo con MediaTek Dimensity 7020, ma occhio alla versione

Dopo aver assistito agli annunci ufficiali per Moto G14 e Moto G84, Motorola aggiunge un nuovo rappresentante nel suo catalogo mid-range: Moto G54. Prosegue così la discendenza della storica famiglia Moto G, che anni fa si ritagliò un importante spazio all'interno della fascia economica nel mercato degli smartphone.

Motorola presenta il nuovo Moto G54: tutte le novità per la fascia mid-range

Design e display

Motorola Moto G54 è disponibile in due varianti, entrambi in tre colorazioni: Blu, Verde e Magenta in partnership con Pantone per la prima, Mint Green, Midnight Blue e Pearl Blue per la seconda. A seconda della variante misura 161,6 x 73,8 x 8/8,9 mm per 179/192 grammi, per uno schermo punch-hole centrale IPS LCD da 6,5″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. Il sensore d'impronte è posizionato lateralmente.

Specifiche tecniche

Entrambe le versioni di Motorola Moto G54 sono basate per la prima volta sul Dimensity 7020, SoC realizzato a 6 nm TSMC da parte di MediaTek. Questo significa un processore octa-core (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU IMG BXM-8-256, assieme a memorie da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di ROM espandibile via microSD. Il software si basa su Android 13, mentre il comparto connettivo include dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e USB-C 2.0.

Una sostanziale differenza, anticipata dalle differenza in spessore e peso, sta nella batteria, con le due varianti dotati di unità da 5.000 e 6.000 mAh. Cambia anche la ricarica, da 15W sul primo e rapida a 33W sul secondo, ambedue dotati di supporto alla ricarica inversa per usarli come fossero powerbank. Entrambi hanno speaker stereo ma cambia il comparto fotografico: hanno lo stesso sensore principale 50 MP f/1.8 con OIS, mentre il secondario è un macro da 2 MP sul primo o un ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2 con FoV di 118° sul secondo. La selfie camera è la stessa, cioè una 16 MP f/2.4.

Prezzo e disponibilità

Moto G54 è disponibile in due varianti: quella in Cina (il modello più compatto) ha un prezzo di 1.099 CNY (circa 140€) per la variante da 8/128 GB. C'è poi quella per l'India con specifiche migliorate, ma non ne conosciamo ancora il prezzo. Resta da capire quale delle due varianti arriverà in occidente.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le