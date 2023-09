Oukitel BP2000 è la Power Station modulare per la massima potenza, in offerta lancio a -200€!

Arriva una novità targata Oukitel, dedicata agli amanti delle gite fuori porta e delle avventure outdoor che non vogliono rischiare di restare senza energia elettrica. E lo stesso vale anche per gli utenti meno “sportivi”: se puntate al risparmio e ad evitare i fastidi dei black-out, allora la nuova stazione del brand è la soluzione che fa al caso vostro. Oukitel BP2000 è una Power Station “da balcone”, pensata per dare il meglio di sé all'aperto (visto il supporto alla ricarica tramite energia solare): una novità fresca di lancio, subito in offerta con uno sconto di ben 200€!

Oukitel BP2000: la nuova Power Station a energia solare debutta su Geekmall, subito in sconto

Crediti: Oukitel

La nuova Power Station Oukitel BP2000 presenta varie novità a partire dal suo design modulare. La stazione è adatta a molteplici utilizzi, come abbiamo visto in apertura, ed è utile sia in vacanza, in campeggio o a casa. Questa da il meglio di sé in combinazione con altre unità: si tratta, infatti, di una stazione dotata di una batteria (LiFePO4 a lunga durata) da 2048 Wh ma grazie al design modulare è possibile espandere il tutto fino ad un massimo di 7 batterie B2000 in parallelo, per un totale di 16384 Wh (e fino a 6 giorni di autonomia domestica). L'installazione è facile e veloce grazie al cavo universale MC4 che permette alla stazione di integrarsi con l'impianto fotovoltaico da balcone (se presente), senza la necessità di modificare alcunché.

Crediti: Oukitel

La ricarica di BP2000 avviene tramite ingresso AC fino a 1800W oppure tramite pannelli solari, fino ad un massimo di 1000W. Combinando le due tecnologie è possibile ricaricare completamente la Power Station in appena 1 ora. La stazione presenta 15 porte per ricaricare ed alimentare altrettanti dispositivi; le batterie aggiuntive B2000 offrono invece 4 porte.

Per conoscere tutti i dettagli della nuova Power Station targata Oukitel, dai un'occhiata alla pagina dell'evento promozionale. Segnaliamo che BP2000 è in offerta lancio con coupon: il prezzo scende a 1199€, con un risparmio di 200€ su quello di listino. Oltre a questo codice sconto sono presenti anche degli ulteriori coupon che permettono di risparmiare sull'acquisto della stazione insieme ad un battery pack aggiuntivo oppure un pannello solare. Di seguito trovate i vari bundle e il codice da utilizzare.

BP2000 (200€ di sconto): AHWAV49N

BP2000 + 1*Battery Pack (200€ di sconto): 5SVQL2UH

BP2000 + 2*Battery Pack (200€ di sconto): 5SVQL2UH

BP2000 + 1*PV400 Solar Panel (200€ di sconto): 3CGP57XU

BP2000 + 2*PV400 Solar Panel (200€ di sconto): NSBPBTKX

BP2000 + 1* Battery Pack + 1*PV400 Solar Panel (200€ di sconto): 9LGF5ZMH

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le