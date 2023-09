X servirà anche a trovare lavoro: Elon Musk sfida LinkedIn

Nel corso dell'ultimo anno Twitter ha subito uno scossone enorme: l'acquisizione da parte di Elon Musk ha cambiato completamente il volto della piattaforma social, a cominciare dal nome. Ma i piani dell'imprenditore più chiacchierato del globo non finiscono qui: egli mira a trasformare X in un app tutto in uno e tra le novità in arrivo ci saranno funzioni che la metteranno in diretta competizione con LinkedIn.

Elon Musk anticipa una grande novità per X: sarà come LinkedIn, ma meglio

Crediti: Elon Musk

Partiamo da una certezza: a Elon Musk non piace LinkedIn, almeno a quanto dichiarato in uno dei recenti post, tanto da definirlo imbarazzante. Non utilizza il servizio nemmeno per dare un'occhiata ai curriculum dei candidati, tanto che preferisce ricevere il tutto tramite e-mail. Sicuramente un'esagerazione, ma con un fine ben preciso. L'imprenditore anticipa quella che potrebbe debuttare con X Hiring, una nuova funzionalità dedicata alle offerte di lavoro che mira a scalzare LinkedIn (attualmente disponibile in base beta ma solo per determinate aziende).

People send me LinkedIn links sometimes, but the cringe level is so high that I just can’t bring myself to use it, so I ask for the resume or bio to be emailed.



We will make sure that the X competitor to LinkedIn is cool. — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2023

Il piano generale di Elon Musk per X è ormai risaputo: lo scopo del miliardario è quello di trasformare il social in una versione occidentale di WeChat, celebre piattaforma cinese che comprende una moltitudine di servizi. Per la Cina si tratta dell'app definitiva, che include numerose funzionalità (anche i pagamenti). X sti sta muovendo progressivamente in questa direzione e c'è tantissima carne al fuoco. Tra le prossime novità dovremmo trovare le chiamate sia audio che video, anticipate di recente dallo stesso Musk.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le