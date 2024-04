Sony Xperia 1 VI: fotocamera svelata, sarà meno evoluta del previsto

Aggiornamento 01/04: cambiano i rumor sui sensori del flagship Sony, trovate i dettagli nell’articolo.

Seppur non sarà il camera phone più chiacchierato, Sony Xperia 1 VI potrebbe avere tutte le carte in regola per attirare la curiosità degli amanti della fotografia su smartphone. La linea Xperia è nota ai più appassionati per avere un comparto fotografico ereditato dalla divisione fotografica di Sony, e anche il prossimo capitolo della serie principale non dovrebbe fare differenza.

Ecco quali saranno le specifiche tecniche della fotocamera di Sony Xperia 1 VI

Non c’è ancora niente di ufficiale, ma le fughe di notizie ci permettono di delineare quello che dovrebbe essere la fotocamera di Sony Xperia 1 VI. La novità principale riguarderebbe l’utilizzo di tre sensori Exmor T for Mobile anziché uno solo come su Xperia 1 V; rispetto a quelli tradizionali, il vantaggio di questo tipo di sensori è la loro struttura con “dual-layer transistor”, terminologia che indica pixel a doppio strato con fotodiodo e fototransistor separati per migliorare la gestione di luminosità e rumore.

Il futuro top di gamma Sony avrebbe quindi una tripla fotocamera da 48+48+48 MP f/1.4-2.7-2.7; il sensore principale sarebbe da 1/1,4″ con pixel da 1,12 μm, avrebbe autofocus Dual Pixel e offrirebbe zoom 2x “in-sensor” eseguito tramite cropping del sensore. Gli altri due sensori sarebbero identici, da 1/2,7″ con pixel da 0,6 μm e tecnologia OCL (On-Chip Lens) 2×2 utile a migliorare luminosità, dettagli, gamma dinamica e velocità di scatto. Di questi due sensori, uno sarebbe un ultra-grandangolare e l’altro un teleobiettivo periscopiale 3x anch’esso con zoom 6x “in-sensor”.

Tuttavia, un più recente rumor cambia le carte in tavola e parla di una fotocamera meno entusiasmante di quanto vociferato in precedenza. Sony Xperia 1 VI sarebbe quindi dotato di una 48+12+12 MP f/1.9-2.2-2.3 con sensore principale da 1/1,35″, ultra-grandangolare da 1/2,5″ e teleobiettivo 85 mm da 1/3,5″. Guardando le specifiche del suo predecessore, pare che la fotocamera sia sostanzialmente identica a quella di Sony Xperia 1 V, sia come sensori che come ottiche.

Sony potrebbe aver preferito puntare a un miglioramento software anziché hardware, forse integrando funzionalità alimentate dall’intelligenza artificiale nonostante un’altra novità sarà la cosiddetta fotocamera anti-AI.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le