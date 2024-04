Realme C65, teaser ufficiali: avrà il Dynamic Button in stile Apple

Aggiornamento 01/04: i teaser ci svelano il Dynamic Button di Realme C65, trovate i dettagli nell’articolo.

La serie di budget phone di Realme sta per ricevere un’ennesima aggiunta, dopo il lancio dei modelli C67 4G e C67 5G. Secondo le ultime novità il prossimo Realme C65 – in arrivo ad aprile – presenterà un look tutto nuovo rispetto al precedente C55, anche se con un design che potremmo definire fin troppo familiare: ecco i primi dettagli rivelati in queste ore.

Realme C65 sta arrivando: cosa sappiamo finora sul prossimo budget phone

Crediti: Realme

Gli entry level della gamma C (disponibile anche in Italia) sono caratterizzati da specifiche basilari ed un prezzo accessibile. Tuttavia con l’avanzare della tecnologia anche gli standard dei budget phone si sono fatti più alti, in particolare per quanto riguarda la connettività. Realme C55 è stato lanciato a livello Global e in Italia ed è stato il primo modello del brand con Mini Capsule (una sorta di Isola Dinamica in salsa Realme). Il nuovo Realme C65 avrà nuovamente dalla sua la connettività 4G LTE (almeno di una versione alternativa) ma introdurrà un look nuovo di zecca rispetto al predecessore.

Crediti: Realme Crediti: Realme

La stessa compagnia cinese ha pubblicato le prime immagini dedicate al dispositivo, il quale presenta una tripla fotocamera rettangolare posizionato su un sottile scalino dotato di una finitura lucida, mentre il resto della back cover presenta una texture differente; il look generale ricorda tantissimo quello di Samsung Galaxy S21 e Galaxy S22. Frontalmente troviamo un ampio schermo con punch-hole centrale; quest’ultimo viene celato dalla Mini Capsule, elemento che abbiamo già citato poco sopra (mutuato da Apple).

Insomma, il nuovo Realme C65 ha tanto Samsung con un pizzico di Cupertino, anche perché i teaser ufficiali riportano la presenza di una feature già vista sulla serie Realme 12. Parlo del Dynamic Button, cioè un tasto d’accensione che funziona similarmente al tasto Azione di Apple, eseguendo funzioni personalizzabili con un doppio tap, una doppia pressione o tenendolo premuto, per esempio accendere la torcia, avviare la fotocamera, impostare profili per le notifiche e così via.

Crediti: Realme

La data di presentazione di Realme C65 è fissata per il 4 aprile, per ora solo in alcuni mercati asiatici. Sappiamo che sarà un modello 4G e che avrà dalla sua una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W; lato software troveremo Android 14, tramite Realme UI 5.0, mentre da alcune certificazioni veniamo a conoscenza delle dimensioni (165,66 x 76,1 x 7,64 mm per un peso di 185 grammi). Il comparto fotografico dovrebbe offrire un sensore da 50 MP; per ora è tutto e restiamo in attesa di ulteriori indiscrezioni o conferme ufficiali.

