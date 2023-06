Xiaomi Auto nella prova su strada: spunta un video

Si parla da tempo della prima auto elettrica di Xiaomi, conosciuta anche con il nome MS11, e progressivamente sta diventando tutto più chiaro. La vettura è stata protagonista di vari leak e voci di corridoio ed ora abbiamo anche un video della prova su strada (dove l'auto appare “abilmente” camuffata).

Xiaomi MS11, l'auto del brand cinese, è protagonista di un video con prova su strada

L'auto di Xiaomi – come anticipato poco sopra – stata camuffata per evitare spoiler; tuttavia le forme sono “intuibili” e sembrano in linea con le immagini render trapelate in precedenza. Date un'occhiata per un primo sguardo a come potrebbe essere Xiaomi MS11, la prima auto elettrica della casa di Lei Jun.

Nel frattempo la vettura è stata avvistata in una prova su strada, diventando protagonista di un video. Anche se l'auto è camuffata, sembra che si tratti proprio della futura MS11.

Osservando il video, le foto trapelate in precedenza e i render è impossibile non farsi venire in mente proprio l'auto di Xiaomi. MS11 avrà un look sportivo: si tratta infatti di un veicolo pensato per i giovani, caratterizzato da uno stile minimale (nella perfetta tradizione di Xiaomi) unito ad elementi più sportivi.

L'uscita sul mercato (per quanto riguarda la Cina) è atteso per il 2024, ma ovviamente ci aspettiamo altre indiscrezioni nel corso dei prossimi mesi.

