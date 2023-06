Google Pixel 8: brutte notizie per quanto riguarda la ricarica wireless

Nonostante manchino intere stagioni prima dell'arrivo sul mercato di Google Pixel 8, il nuovo smartphone di Big G ha già attenuto la certificazione per la ricarica wireless dal Wireless Power Consortium. Si tratta di un primo passo verso la commercializzazione, ma che purtroppo non porta le buone notizie sperate: come evidenziato dalla certificazione, infatti, Pixel 8 non sarà dotato di Qi2 e quindi la ricarica wireless non riceverà nessun miglioramento rispetto al passato.

Google Pixel 8: ricarica wireless da 12W senza alcun miglioramento

Stando alla certificazione del WPC, Google Pixel 8 (con il nome in codice GKWS6, nonostante l'immagine allegata alla registrazione mostri un Pixel 6) sarà dotato di una ricarica wireless Qi 1.2.4 con una potenza massima di 12W. Niente miglioramenti in questo caso, quindi, per il prossimo smartphone dell'azienda di Mountain View, con l'assenza del nuovo standard Qi2 che fa sicuramente rumore.

Il Qi2 è stato svelato ufficialmente lo scorso gennaio ed è interamente basato sulla tecnologia MagSafe di Apple. Questo significa che gli smartphone Android dotati di Qi2 possono utilizzare l'aggancio magnetico per assicurarsi che i sensori siano perfettamente allineati, garantendo una ricarica veloce e stabile.

Recentemente Google Pixel 8 Pro è apparso in video, fornendo le prime informazioni sul misterioso sensore integrato nella fotocamera che si è rivelato essere un termometro.

