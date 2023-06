N-one NPAD Pro è il tablet economico e completo, a soli 131€: display 2K, Widevine L1 e 4G!

Economico, dall'aspetto premium e dotato di specifiche affidabili: N-one NPAD Pro è il tablet budget perfetto per chi punta al massimo risparmio, senza però eccedere nelle rinunce: impossibile resistere ad un prezzo così conveniente, anche perché parliamo di un modello con il supporto al 4G ed uno schermo che permette di guardare video e serie TV in alta definizione!

N-one NPAD Pro è il tablet 4G da avere: perfetto per l'intrattenimento e non solo

Crediti: N-one

Il tablet Android N-one NPAD Pro è una soluzione economica ma non si fa mancare proprio nulla. Il dispositivo è dotato di un'ampio schermo da 10,36″ con risoluzione 2K e grazie alla certificazione Widevine L1 è possibile guardare video in streaming in alta definizione (su Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video e così via).

Il corpo metallico conferisce un aspetto premium mentre il chipset Unisoc T616 con 8/128 GB di memorie e Android 12 contribuiscono ad offrire un'esperienza di utilizzo senza intoppi. È presente uno slot per micro SD ed uno per la SIM: grazie alla connettività mobile (4G LTE) il dispositivo può essere sfruttato anche fuori casa.

Crediti: N-one

Grazie al nuovo coupon di GShopper, il tablet N-one NPAD Pro scende al miglior prezzo di sempre: solo 131€ per un dispositivo con connettività 4G LTE, certificazione Widevine L1 e tanto altro. Inoltre è presente la spedizione gratis dall'Europa, sempre gradita e conveniente. Per ottenere il prezzo indicato è necessario selezionare – nella pagina del prodotto – la versione con cover e pellicola: in questo modo avrete anche gli accessori in omaggio.

