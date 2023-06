L’Europa vuole che il bonifico istantaneo diventi per tutti

Avete mai fatto un bonifico istantaneo? Se sì, allora forse saprete che in alcuni casi (probabilmente la maggioranza) bisogna pagare per utilizzarlo, ma non è quello che vuole l'Europa. In queste ore, all'interno delle mura del Parlamento europeo si sta discutendo per eliminare le barriere d'accesso e renderlo un metodo di pagamento libero e utilizzabile da tutti.

Il Parlamento Europeo sta lavorando affinché il bonifico istantaneo diventi più “democratico”

La prima mossa compiuta dall'Unione Europea è quella di obbligare tutte le banche (e i vari fornitori di servizi di pagamento) a fornire ai propri clienti l'opzione del bonifico istantaneo, in modo che i pagamenti si concludano entro i 10 secondi. E non soltanto all'interno dei paesi dove l'euro è la moneta corrente ma anche verso quelli dentro la UE ma con altre valute: Regno Unito, Svezia, Danimarca, Romania, Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Lettonia e Lituania.

Manca il voto dei capi di stato che formano il Consiglio Europeo, ma il vero muro da abbattere sarà quello dei costi: l'obiettivo sarebbe quello di renderlo gratuito, ma non sarà facile. Ad eccezione di alcuni, molti circuiti bancari fanno pagare una media 2/2,50€ per i bonifici istantanei, ma l'Europa vuole non soltanto abbattere questi costi, ma anche impedire che le banche spostino le tariffe altrove: “i membri del Parlamento Europeo hanno chiarito che i fornitori di servizi di pagamento non hanno il permesso di aumentare, direttamente o indirettamente, le tariffe per le transazioni regolari per eludere questa regola“.

