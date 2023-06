Ecco come Samsung migliorerà Galaxy SmartTag 2

I due pieghevoli Z Fold 5 e Z Flip 5, i tablet Tab S9, l'orologio Watch 6 e le cuffie Buds 3: all'evento estivo Unpacked ci sarà un'altra novità, Samsung Galaxy SmartTag 2. Da quando Apple ha creato il suo AirTag, molti competitor sono corsi ai ripari per dare ai propri clienti un'alternativa, anche per il mondo Android. Lo farà Google e lo hanno fatto Huawei e proprio Samsung, che a distanza di oltre due anni sta per lanciarne un successore.

Samsung Galaxy SmartTag 2: le certificazioni ci svelano che novità avrà il localizzatore

L'esistenza del Samsung Galaxy SmartTag 2 è confermata dall'ente Bluetooth SIG, che lo ha certificato rivelando che si baserà sulla tecnologia Bluetooth 5.3. Sapendo che il primo modello aveva supporto Bluetooth 5.1, ci aspettiamo che il nuovo localizzatore Samsung offra una maggiore autonomia in quanto lo standard BT 5.3 offre consumi inferiori nonché una connessione più stabile subendo minori interferenze dagli eventuali segnali esterni.

