vivo X100 Pro+ sarà un Camera Phone da paura, con un sensore Samsung personalizzato

Aggiornamento 13/07: arrivano altre novità sul comparto fotografico del prossimo top di gamma di vivo, che si preannuncia un Camera Phone con tutti i crismi.

La serie X90 di vivo è stata lanciata in patria lo scorso novembre ed è arrivata in versione Global nel corso della prima metà dell'anno. Sembra ancora prematuro, eppure già arrivano indiscrezioni in merito al futuro della gamma premium della compagnia cinese. Anche vivo X100 Pro+ sarà un Camera Phone di tutto rispetto e introdurrà delle novità rispetto all'attuale generazione top.

vivo X100 Pro+: emergono i primi dettagli sulla fotocamera del prossimo top di gamma

X90 – Crediti: vivo

Il nome non è stato ancora confermato dalla compagnia, ma i leak parlano di vivo X100 in versione Pro+. Di conseguenza possiamo aspettarci un trittico di smartphone, come nella gamma attuale. Ricordiamo che vivo X90 è arrivato in versione Global solo nelle incarnazioni standard e Pro; la variante X90 Pro+ è rimasta un'esclusiva cinese.

I due modelli di partenza dovrebbero avere a bordo il Dimensity 9300 mentre per la variante di punta si parla dello Snapdragon 8 Gen 3. Tornando al comparto fotografico del prossimo vivo X100 Pro+, secondo le prime indiscrezioni avremo l'introduzione di una fotocamera principale dotata di apertura variabile. Questa caratteristica consente all'utente di regolare in maniera manuale l'apertura, in modo da controllare la quantità di luce (e di conseguenza migliorare la qualità degli scatti in base alle condizioni di illuminazione).

Un'altra grande novità sarà l'adozione di lenti ultra-wide Free Form: si tratta di una soluzione che abbiamo già visto in passato, utile per scattare foto panoramiche o di gruppo in modo ampio e nitido. Questa tecnologia, infatti, elimina l'effetto di distorsione che si presenta utilizzando un sensore ultra-grandangolare.

Non mancherà un teleobiettivo a periscopio (con una migliore gestione in caso di scatti in situazioni scarsamente illuminate) ed è qui la vera novità top: pare che avremo un sensore Samsung personalizzato da ben 200 MP. Il nuovo modulo dovrebbe chiamarsi Samsung HPV, realizzato in collaborazione con vivo (e basato sul modello HP3) con dimensioni da 1/1,4″ e zoom ottico 3X o 5X. Il nuovo teleobiettivo dovrebbe offrire performance di tutto rispetto, anche grazie al supporto di un nuovo algoritmo.

Per concludere in bellezza non mancherà vivo V3, la prossima versione del chip d'imaging proprietario del brand cinese, insieme ad una piattaforma micro-cloud per la gestione dei ritratti (utilizzando anche dei particolari algoritmi ad hoc per migliorare la resa).

L'uscita di vivo X100 Pro+ dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2024, mentre X100 e X100 Pro sarebbero previsti entro fine anno. Aspettando il debutto del nuovo Camera Phone, eccovi delle immagini render che ne anticipano il possibile design.

