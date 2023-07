OnePlus Open sarà il pieghevole dell’estate: spunta una data

Per quest'anno la compagnia cinese non ha ancora finito ed resta ancora un top di gamma da lanciare, uno di quelli più attesi. Si tratta di OnePlus Open (o Fold, manca ancora la conferma sul nome) ed ora un nuovo leak rivela quella che dovrebbe essere la data di presentazione del nuovo dispositivo del brand, il suo primo flagship pieghevole.

OnePlus Open (o Fold) vicino all'uscita: un leak rivela la possibile data di presentazione

Crediti: Onleaks x Smartprix

Stando a quanto confermato da OnePlus il pieghevole arriverà nel corso del Q3 ovvero tra luglio e settembre. Ci sono state varie voci ma finora nessun insider aveva offerta la data precisa. Secondo le ultime novità la data di presentazione di OnePlus Open sarebbe fissata per il 29 agosto, nel bel mezzo dell'estate (quasi verso la fine, in realtà). Sarà di certo una piacevole sorpresa e potremmo considerarlo il pieghevole della stagione; certo il 26 luglio Samsung presenterà il nuovo Galaxy Z Fold 5, ma da quanto trapelato sembra più un upgrade mentre nel caso di OnePlus si tratterà del primo foldable della casa cinese.

Comunque restiamo in attesa di conferme da parte della compagnia; al momento perfino il nome del pieghevole è incerto. Inizialmente conosciuto come OnePlus Fold o V Fold, di recente un leaker ha svelato che dovrebbe chiamarsi OnePlus Open. Quale che sia il suo nome, in rete è spuntata già la scheda tecnica e promette decisamente bene, con specifiche da top di gamma.

