Realme GT 5 o GT Neo 6: quale sarà il nome del prossimo flagship?

Ultimamente sono arrivate molteplici indiscrezioni in merito al prossimo top di gamma targato Realme. Tra modelli China e Global, dispositivi della serie GT e GT Neo, la confusione sembra ancora tanta. Tuttavia in nostro soccorso arriva DigitalChatStation: l'insider cinese ha rivelato alcuni dettagli in merito al nuovo flagship in arrivo per il brand, il quale dovrebbe debuttare come Realme GT 5 (e non come GT Neo 6).

Realme GT 5 o GT Neo 6: un leak svela la possibile identità del nuovo flagship con Snapdragon 8 Gen 2

Crediti: OnLeaks, MySmartPrice

Proviamo a fare chiarezza anche se per delle conferme definitive è necessario pazientare fino all'arrivo di dettagli ufficiali. Fino a questo momento abbiamo avuto tre filoni di smartphone:

Realme GT Neo 6 : protagonista di immagini sia leak che da parte dell'ente certificativo TENAA, il dispositivo sarebbe mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2;

: protagonista di immagini sia leak che da parte dell'ente certificativo TENAA, il dispositivo sarebbe mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2; Realme GT 5 : il prossimo top di gamma in arrivo entro fine anno, dotato dello Snapdragon 8 Gen 3;

: il prossimo top di gamma in arrivo entro fine anno, dotato dello Snapdragon 8 Gen 3; Realme GT 3 (Global) : si tratta di un dispositivo presentato al MWC 2023 e in arrivo a livello internazionale. È il rebrand di GT Neo 5 ed offre la super ricarica da 240W e lo Snapdragon 8+ Gen 1;

: si tratta di un dispositivo presentato al MWC 2023 e in arrivo a livello internazionale. È il rebrand di GT Neo 5 ed offre la super ricarica da 240W e lo Snapdragon 8+ Gen 1; Realme GT 3 (China): la versione cinese del modello di cui sopra, in questo caso dotato dello Snapdragon 8 Gen 3.

Bene, le ultime novità da parte di DigitalChatStation fanno un po' di chiarezza in merito a tutti questi dispositivi. Ovviamente ricordiamo che si tratta di indiscrezioni e che l'ultima parola spetta sempre alla compagnia asiatica. Il dispositivo identificato come Realme GT Neo 6/6 Pro (siglato RMX3820 e RMX3823) sarebbe invece Realme GT 5, ovvero il prossimo top di gamma del brand (equipaggiato con lo Snapdragon 8 Gen 2). Ciò segna il ritorno della gamma GT in Cina, con un dispositivo dalle specifiche top; il lancio sarebbe atteso in patria per il mese di agosto.

Crediti: Weibo

Oltre a questo modello sarebbe in lavorazione anche Realme GT 5 Pro: in questo caso il debutto dovrebbe avvenire entro fine anno e a muovere il tutto ci sarebbe lo Snapdragon 8 Gen 3.

Crediti: OnLeaks, MySmartPrice

Quindi, ricapitolando, il modello conosciuto come Realme GT Neo 6 Pro (con Snapdragon 8 Gen 2) dovrebbe debuttare invece come Realme GT 5 in Cina: il resto delle specifiche comprenderebbe, quindi, una batteria da 4.450 mAh con ricarica da 240W, uno schermo AMOLED da 6,74″ 1.5K a 144 Hz ed una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con IMX890, OIS, ultra-wide e macro.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le