Realme GT 5 avrà specifiche top e non si farà mancare niente: ecco i primi dettagli

Nell'ultimo periodo si è parlato tanto di Realme e dei nuovi modello della serie GT Neo 6 (in arrivo a stretto giro). Tuttavia le novità non finiscono qui: sono spuntati i primi indizi sulle specifiche del futuro top di gamma del brand, in arrivo – molto probabilmente – come Realme GT 5.

Realme GT 5, spuntano le prime indiscrezioni sulle specifiche: cosa aspettarsi dal futuro flagship

Vista la tetrafobia cinese, in molti pensano che il prossimo top di gamma di Realme salterà una generazione, passando direttamente al quinto capitolo. Tuttavia va fatta una precisazione: Realme GT 3 è stato annunciato ma non è ancora ufficiale. Quest'ultimo sarà un rebrand del modello GT Neo 5 cinese, quindi nulla di nuovo in termini assoluti. Il prossimo flagship davvero inedito dovrebbe essere Realme GT 5 ed ora un insider cinese ci offre una breve panoramica delle specifiche.

Crediti: DigitalChatStation / Weibo

Le voci arrivano da DigitalChatStation, conosciuto nel panorama dei leak asiatico. Stando a quanto riportato avremo un top di gamma caratterizzato da uno schermo curvo con risoluzione 2K e PWM Dimming elevato. Ovviamente sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3, il prossimo chipset di punta targato Qualcomm. Per quanto riguarda la ricarica rapida dovremmo trovare il supporto ai 150W oppure ai 240W, insieme alla ricarica wireless da 50W. Infine, tra le future novità, potremmo trovate anche una fotocamera rinnovata (con un teleobiettivo con zoom a periscopio).

Al momento i dettagli terminano qui, ma siamo sicuri che non mancheranno altre indiscrezioni nel corso delle prossime settimane. Tuttavia per l'uscita potrebbe volerci un po' di tempo visto che il nuovo chipset Qualcomm sarà presentato a fine ottobre.

