Apple lancia la prima beta pubblica di iOS 17

Come ampiamente pronosticato, Apple ha rilasciato in queste ore la prima beta pubblica di iOS 17, allargando a tutti gli interessati la possibilità di testare la novità del nuovo aggiornamento del celebre sistema operativo mobile di iPhone.

La beta di iOS 17 è disponibile da oggi per tutti

Presentato in occasione della WWDC 23, iOS 17 è disponibile in versione Beta per sviluppatori fin da giugno, ma da oggi è possibile per tutti testare le novità del sistema operativo con una versione di test pronta per il grande pubblico. La differenza tra le versioni beta per sviluppatori e quelle pubbliche, infatti, risiedono in un maggiore stabilità per le build destinate agli utenti comuni.

La beta pubblica è basata sulla revisione della Beta 3 per sviluppatori ed include tutte le novità che abbiamo potuto apprezzare fino ad ora nelle precedenti versioni di test. Installare la beta pubblica è estremamente semplice, basta recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e selezionare dall'apposito menu la versione iOS 17 Public Beta.

Il nuovo iOS 17 dovrebbe arrivare in versione stabile in concomitanza con la commercializzazione dei nuovi iPhone 15, evento che dovrebbe essere programmato (secondo le indiscrezioni) per la metà del mese di settembre.

