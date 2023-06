Che fine ha fatto Realme GT 3? Il lancio potrebbe essere vicinissimo

Presentato in occasione del MWC 2023, il nuovo flagship di Realme non è mai arrivato sul mercato e si sta facendo attendere parecchio. Ora, a distanza di mesi potremmo aver scoperto che fine ha fatto Realme GT 3: lo smartphone con super ricarica da 240W potrebbe essere dietro l'angolo, secondo un noto insider!

Che fine ha fatto Realme GT 3: il flagship con ricarica da 240W si avvicina al debutto (secondo un leak)

Partiamo subito in quarta: Realme GT 3 240W sarebbe vivo e vegeto e stando a quanto rivelato dall'insider PassionateGeekz, il debutto sarebbe previsto in alcuni mercati Global dal 12 giugno. Al momento manca ancora una conferma da parte dell'azienda, ma già il fatto che arrivino dei rumor è un buon segno. Dopo la presentazione al MWC 2023 di Barcellona, il nuovo flagship di Realme è sparito dai radar.

Il dispositivo sarebbe il rebrand occidentale di Realme GT Neo 5, lanciato solo in Cina (ma disponibile all'acquisto anche per noi, tramite i soliti store). Il terminale presentato in Europa presenta lo stesso look e le medesime specifiche della controparte asiatica, con una luce LED posteriore decisamente sciccosa e lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Per ora non sappiamo se e quanto il dispositivo arriverà in Europa: il 12 giugno potrebbe fare riferimento all'India, ma per ora non ci sono altri dettagli. Restiamo in attesa di ulteriori novità e teniamo le dita incrociate: riusciremo a mettere le mani su Realme GT 3 e la sua super ricarica da 240W?

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le